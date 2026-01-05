Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彩虹眷村2.0︱藝術家5考央美失意沉浸繪牆畫 商丘小村元旦吸24萬客

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-01-05 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-05 HKT

台灣台中有彩虹眷村因為大量色彩斑爛的壁畫，成為旅遊景點。河南商丘，近日也有原本名不經傳的小村，因為巨型牆畫成為網紅村，在元旦假日，日均遊客流量達5萬，有商販的生意暴增10倍。而一手將小村推上人氣頂流的，則是一名連考中央美術院5年皆落弟的村民。

牆繪名勝圓老人心願

創作大量巨型牆畫的河南商丘吳營村39歲村民吳承言，自小愛藝術，曾連續5年報考央美失敗，雖然之後與妻子經營幼稚園，但工餘從未放棄繪畫興趣。2023年，妻子在老家的爺爺，因為從未見過大山，於是用大型牆繪畫大山，讓爺爺聊勝於無，但卻大獲好評，從此吳承言迷上牆繪。

相關新聞：南寧25層「塗鴉樓」成網紅打卡地　網友：「成龍快樂樓」

之後，吳承言回到村中，便不斷在牆上創作，造出各類牆繪，至今近50幅作品，題材包括偉人畫像、風景名勝等。至今年初，吳在牆上畫出巨型《哪吒》，開始被外界所識，令村中遊客慢慢增加。

到今年底，吳承言因聽到不少老人感慨畢生唯一希望是到天安門看城樓，但經濟所限無法圓夢。吳承言於是決定把「天安門」搬到村中大石牆上。

吳承言花了5天時間，在一幅18米長8米高的牆上，畫出天安門城樓。

小賣店營收暴增10倍

「天安門」牆畫甫完成，事件即在網上爆紅，大量遊客在元旦假湧入村觀光，累計吸引遊客達24.1萬人次，在元旦日更創下逾5萬人次高峰。

相關新聞：藥膳麵包店｜深圳等地掀潮流 愛養生年輕人湧醫院搶購

吳營村成為流量打卡點後，帶旺村內餐飲、住宿、農產品銷售等，綜合營收突破800萬元。有村內小賣部李老板表示，元旦日小賣部前的路，堵了幾小時，人龍達百米難以通行。

李老板稱，過去未有牆繪時，日均營業額最多數百元，但在牆繪帶來遊客後，高峰日可以有4000多營業額。部份外來的攤販，例如賣烤腸的日收入更達萬元。

吳承言說，他會繼續畫下去，將長城、布達拉宮等名勝古蹟都搬上牆壁，給村裡的老人圓夢。

台中彩虹眷村由香港土生土長，後移居台灣的黃永阜，於2008年開始在村內牆壁、地面，不斷繪畫充滿個人風格、用色鮮艷、圖案特別的畫作，令眷村名聞海內外，成為台中遊客必到地點。黃永阜2024年1月逝世，享壽101歲。

 

