溫州一河面密集佈滿羅非魚 疑因太凍浮上水面曬太陽｜有片

奇聞趣事
更新時間：16:04 2026-01-03 HKT
發佈時間：16:02 2026-01-03 HKT

近日，浙江溫州一網友發視頻稱，自己在小區附近河裡看到羅非魚氾濫成災。「為甚麼成千上萬的羅非魚聚集在這河面？」「怎麼沒有民眾去抓捕？」成內地網絡熱烈討論的話題。

隨便扔石砸死幾條

拍攝者周先生稱，最近天氣比較冷，可能羅非魚是熱帶魚，都浮上來曬太陽，當地人都不吃羅非魚。

據悉，羅非魚棲息在中下層，羅非魚不耐低溫，在水溫10℃左右就會凍死。

周先生表示，自己兒子拿了一塊石頭扔下去，砸死了四條魚。

對於周先生稱當地人都不吃羅非魚，網民意外地紛紛熱議：「中國人除了不吃人還有啥不吃的？羅非魚菜市場都有賣的。」、「沒人吃羅非魚？搞笑，菜場賣十幾塊一斤，羅非魚沒什麼刺，味道其實還不錯的。」、「羅非魚（Tilapia），俗稱「非洲鯽魚」，菜市場也在賣的，誰說的不能吃？可以吃的。」

