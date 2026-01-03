開直升機帶妻兒回家過年 湖南漢：80公里僅15分鐘

辭舊歲迎新年，近日湖南永州網友陳俊在社交平台分享的開直升機帶妻兒回老家過元旦的視頻，讓不少網友羨慕。據悉陳俊曾是飛行員，現在是低空經濟行業從業者，今次旅程若開車需逾1小時，飛行卻僅需15分鐘。

花500多萬元購入作交通工具

「開飛機回爺爺家過元旦！」網傳視頻中，兩個小朋友通過猜拳形式決定誰坐前排，最後哥哥獲勝。在直升機飛行過程中，沿途永州大地的風光清晰可見。視頻最後，飛機穩穩降落在一個停機位上。一位網友評論稱：「永遠不會堵車。」

相關新聞：低空經濟｜鄭州首個空中超市 無人機配送範圍內15分鐘可送達

湖南漢開直升機帶妻兒回家過年。

湖南漢開直升機帶妻兒回家過年。

相關新聞：四川網紅「唐飛機」直播墜機亡 花¥35萬購自製直升機自學飛行｜有片

元旦當日，飛機駕駛者陳俊告訴內地「極目新聞」，自己和妻兒平時住在永州市區，父親平時住在家鄉永州東安縣鹿馬橋鎮，兩地約隔80公里，開車需要1個多小時，但開飛機只要15分鐘。因此每當爺爺想念兩個孫子時，自己就會開飛機帶小孩回老家玩，「村里人都見怪不怪了，不少鄉親還坐過我的飛機，這就是個交通工具」。

陳俊介紹，自己以前當兵時是飛行員，2023年花500多萬人民幣買了這架羅比遜R44型直升機。目前他算是國家首批低空經濟行業從業者，公司坐擁十餘架飛機，日常業務包括旅遊觀光、培訓、科普、應急救援等。