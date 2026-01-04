奇案解密︱日女井口真理子遊台遭分屍 頭顱 36年未尋回 兇手成關押最長殺人犯

1990年，日本女大學生井口真理子在台灣遭殺害棄屍，震驚社會，一度導致日本客赴台觀光客下降3.1％，創下歷年最大負增長。警方更承受極大壓力，將懸賞獎金從5萬提高到100萬，1年多後終於逮捕計程車司機劉學強，他坦承殺人分屍，但頭顱至今仍未尋獲，劉學強因精神狀況逃死，判決無期徒刑。

井口真理子在台灣遇害遭分屍。 中時資料圖

1990年4月2日，井口真理子獨自搭機赴台自助旅行，隔天搭車南下到南部觀光。她在4日、7日都有寄明信片回家報平安，表示18日回日本，然而她沒有如期回家。

母親25日赴台找人，並由日本交流協會陪同報案，發現井口最後身影於7日中午出現，步出高雄車站剪票口之後就下落不明。

井口真理子母親赴台尋女，在交流協會陪同下報警。 中時資料圖

井口的母親3度赴台尋找愛女，並提供破案獎金，成立「井口真理子搜索後援會」，警政署長提高懸賞獎金至100萬台幣，要求「活要見人，死要見屍」，然而始終一無所獲。直到警方專案小組把懸賞金提升至190萬台幣後，終於有人給線索，表示看過高雄的士司機劉學強載過井口。

警方調查發現劉學強精神狀態異常似「撞鬼」，也曾有住家用水量達5噸、在家中燒東西等可疑行為，法醫對他說：「從實招來吧，否則井口會一直跟著你！」竟讓劉學強承認行兇！

劉學強供述殺人經過，被判終身監禁。 中時資料圖

劉學強表示，在高雄火車站向井口真理子搭訕後，帶她遊覽高雄景點，後者還答應到他家過夜，他以為有機可乘。當晚他欲強姦井口，後者極力反抗，結果他用十字弓射死井口，分屍埋在一處空地，兇器則丟入愛河。警方根據供詞挖出100多塊屍塊，還找到兇器。可惜屍體頭顱直到今天仍未找到。

劉學強被判處終身監禁、褫奪公權終身，因其居無定所，且家人強烈反對他出獄，他被關押近34年，成為台灣至今服刑最久的無期徒刑受刑人。

劉學強2024年申請假釋遭拒。 中時資料圖