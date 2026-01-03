Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞臭識病｜近距離「索」腋下辨症 深圳治臭狐醫生變「痛苦」表情包｜有片

奇聞趣事
更新時間：08:00 2026-01-03 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-03 HKT

近日，深圳一名治腋臭（狐臭）的醫生在其認證賬號發布「聞臭識病」看診短片，引發關注。

醫生：只能通過嗅覺判定

網上流傳影片中，醫生為診斷病症，伸頭細聞患者腋下，一度聞出了「痛苦」表情包。有時用手指擦拭聞臭後，為保準確會再次近距離復聞，配文：「這味道真的頂級過肺。作為一名治腋臭的醫生，早已練就聞香識病。」

相關新聞：汗味似油漬恐患脂肪肝？5種汗味自測健康 營養師教吃6種食物減狐臭

相關新聞：山東女試婚紗後賠¥2000除臭費 網民齊撐店家令事主做呢件事……

賬號資料顯示，這名醫生姓王，是深圳一所醫院的整形科主任醫生，擅長治療腋臭、皮膚疤痕修復等。

據悉，其他醫生診斷腋臭時，有扇風聞、手指擦拭聞，也有用鼻子近距離聞腋下的方式。

「這醫生掙錢我是一點不眼紅。」、「腋問」、「這麼聞，肺部受得了嗎？」網友們在評論區開玩笑的同時，也好奇這種診斷方式。對此，王醫生留言回應稱：「腋臭只能通過嗅覺來判定。」

王醫生所在醫院一名接線人員上月31日回應稱，自己偶爾看見王醫生面診時聞患者腋下，是否人人如此「可能得看程度」。網上的短片賬號是王醫生的認證賬號。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
17小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
14小時前
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 女顧客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
5小時前
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
365日免費食麥樂雞！麥當勞推「麥麥狂食最Dope大賽」 大獎贏全年麥樂雞金卡
飲食
14小時前
古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動
00:57
古天樂傳在內地不適入院  今日曾戴口罩「死撐」  最後缺席《尋秦記》宣傳活動
影視圈
10小時前
連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得
連鎖快餐店新年大派優惠券！一招即減$10 全日早午茶晚市都用得
飲食
2026-01-01 13:55 HKT
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」。
13:26
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」
影視圈
10小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
17小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
8小時前
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
東張西望｜人妻港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
影視圈
10小時前