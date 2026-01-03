聞臭識病｜近距離「索」腋下辨症 深圳治臭狐醫生變「痛苦」表情包｜有片

近日，深圳一名治腋臭（狐臭）的醫生在其認證賬號發布「聞臭識病」看診短片，引發關注。

醫生：只能通過嗅覺判定

網上流傳影片中，醫生為診斷病症，伸頭細聞患者腋下，一度聞出了「痛苦」表情包。有時用手指擦拭聞臭後，為保準確會再次近距離復聞，配文：「這味道真的頂級過肺。作為一名治腋臭的醫生，早已練就聞香識病。」

相關新聞：汗味似油漬恐患脂肪肝？5種汗味自測健康 營養師教吃6種食物減狐臭

相關新聞：山東女試婚紗後賠¥2000除臭費 網民齊撐店家令事主做呢件事……

賬號資料顯示，這名醫生姓王，是深圳一所醫院的整形科主任醫生，擅長治療腋臭、皮膚疤痕修復等。

據悉，其他醫生診斷腋臭時，有扇風聞、手指擦拭聞，也有用鼻子近距離聞腋下的方式。

「這醫生掙錢我是一點不眼紅。」、「腋問」、「這麼聞，肺部受得了嗎？」網友們在評論區開玩笑的同時，也好奇這種診斷方式。對此，王醫生留言回應稱：「腋臭只能通過嗅覺來判定。」

王醫生所在醫院一名接線人員上月31日回應稱，自己偶爾看見王醫生面診時聞患者腋下，是否人人如此「可能得看程度」。網上的短片賬號是王醫生的認證賬號。