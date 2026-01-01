玩蟲有明天︱天津95後棄筍工街頭擺檔 賣「蟈蟈」最高日營收破萬

南有金絲貓，北有蟈蟈。民間玩蟲文化並非只受中老年熟悉，天津有95後小子沉迷玩蟈蟈，甚至放棄有「五險一金」的筍工，瞓身繁殖這種流行於北方的鳴蟲，擺攤賣蟈蟈，質優品相好的，每隻身價100元至500元人民幣，周末營業額最高破萬元。

棄「五險一金」筍工

據津雲新聞報道，99年出生的武新偉，大專畢業後在一間體育培訓機構做銷售，享有「五險一金」，被許多人羨慕。

不過，武新偉5年前放棄這份穩定工作，創業養蟲。他透露，自己一向不愛打工，加上小時受喜歡玩蟈蟈的父親影響，從小對這種鳴蟲文化產生興趣，之後更越來越沉迷，於是跟隨家族養鳴蟲的「髮小」（青梅竹馬）學習繁殖蟈蟈，然後創業。

對於養蟈蟈，武新偉如數家珍，他指在長年觀察下，會仿照蟈蟈的自然習性，營造生長環境，例如蟈蟈只在上午吃食，他也要每天凌晨5時，開始伺候這些「蟲爺」，和清理牠們的排泄物。

目前，武新偉租了一個約700呎的地方做繁殖場，每到夏天，又要上山捕捉形態品種好的野生蟈蟈，來豐富繁殖場的血統。

他說，抓回來交配，一對蟈蟈就可以產200例籽。然後要先把籽產入土裏，經過半年才能稍微長大一些，慢慢變成小蟈蟈從土裡爬上來，再經過餵食等程序每天精心照料，35天左右小蟈蟈就能變成大蟈蟈了，「好品相的大蟈蟈可以賣到單價100元至500元。」

拍短片吸新生代蟲友

武新偉承認，愛玩蟈蟈的多是中老年，所以在擺攤之外，他也常拍短片推廣這種鳴蟲文化，增加線上銷路，成功吸引逾20萬粉絲，開拓了新生代的蟲友，「圈外也有不少人開始關注蟈蟈，現在我白天養蟈蟈、擺攤，晚上會線上直播賣蟈蟈，周末銷量尤其好，一晚3個小時流水就有5000元，加上白天的流水，可以達到一天營業額過萬元。」

賣蟲生意越做越好後，原本擔心兒子玩物喪志的武爸爸，也認同了武新偉的成績。

蟈蟈又稱「蟈蟈兒」、「叫哥哥」，是一種大型的鳴蟲，具觀賞、鳴叫和食用藥用價值。北方傳統認為蟈蟈具多子多福、官運亨通等寓意，流行玩蟈蟈，從飼養、品鑑、到精巧的蟲具，形成獨特的鳴蟲文化。