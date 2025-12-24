白鶴大戰無人機｜杭州南湖過冬被滋擾 鶴爸護幼一腳踩進泥塘

12月20日下午，多位攝影愛好者在網上發帖稱，在餘杭南湖公園拍到了白鶴大戰無人機。據稱，白鶴是受到無人機近距離拍賣滋擾，才會出現這一幕。有多位拍鳥愛好者當時親眼目睹。據了解，餘杭警方正在查找相關人員，進一步核實情況。

目擊者親述白鶴受滋擾情況

喜歡拍鳥的方女士當日一家三口來到南湖公園，她第一次在野外看到白鶴，正興奮之際，突然一架無人機飛過來。白鶴抬頭看了下，無人機距離白鶴10米左右，白鶴一直沒有理會，埋頭找東西吃，結果無人機又轉過頭，加速，跟白鶴貼得很近很近。」

方女士說，當時無人機越飛越近，飛到離白鶴大約3米，白鶴一家抬頭看，然後無人機又飛到1米的距離。近得快要面對面了，大的白鶴被惹怒，翅膀一拍飛起，兩腳一蹬，用爪子踢無人機。

方女士說，當時很多拍鳥的人都很意外，不知道為何會有無人機，還飛得這麼近。

方女士呼籲千萬不要用這種不文明的行為觀鳥。「白鶴是國家一級保護動物啊。」「大家可以想像一下，如果無人機在你頭頂一米的位置飛來飛去，你會不會開心？」「那架無人機幾乎貼著白鶴在飛，機翼稍微再近一點點，極有可能傷害到牠。」

下午3點30分左右，方女士一家離開現場時，遇到一位年約50歲的男子，神色慌張，手裡拿著一個無人機操控手柄，問有沒有看到白鶴。方女士回答說白鶴飛走了。對方亦承認無人機是他的。

當天在現場，觀鳥愛好者「旅店老闆」也拍到了無人機驚擾白鶴的畫面，他在網上發帖：白鶴KO無人機，大快人心！

網民「旅店老闆」表示該無人機飛得越來越近，多次挑釁白鶴，「白鶴先是躲避了幾次，最後忍無可忍，一聲憤怒長鳴，然後凌空飛起，把無人機踩在了藕塘裡！」

事後很多人關心白鶴一家的下落，他們會不會因為無人機驚擾飛走？第二天，網友「阿嶼很忙」在事發地南湖藕塘再次拍到了白鶴一家。

出現在餘杭南湖公園的白鶴一家三口，浙江野鳥會副理事長、西湖鴛鴦護衛隊隊長程國龍一直關注當地的白鶴。「白鶴出現在杭州很少見，希望加強宣傳保護和巡邏管理」程國龍說，「當時無人機這麼近，牠們肯定覺得受到了威脅，通常來說是公白鶴負責驅趕，母白鶴保護孩子。我也看到了無人機驚擾白鶴的照片，距離太近了！肯定是護子心切，公白鶴這才勇敢地驅趕無人機。

據了解，餘杭警方正在查找相關人員，進一步核實情況。