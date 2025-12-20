Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

疫情後遺症？︱西安妻一癖好令丈夫崩潰 打開衣櫃竟藏……︱有片

奇聞趣事
更新時間：10:40 2025-12-20 HKT
發佈時間：10:40 2025-12-20 HKT

陝西西安有男子抱怨妻子疫情後疑有儲物癖，家中囤積了大量生活用品，光是手抽紙巾便有4000包，塞滿家中衣櫃如砌出紙巾牆，直言「就是拿去燒，也要燒一個星期」。

夫：燒也要燒一星期

西安網民「一本逗」日前發片，展示妻子在家中屯積的生活用品，包括大量洗潔精、消毒粉。拍攝短片的妻子面對丈夫的質問，不斷重覆「慢慢用嘛」、「疫情時買的」。

相關新聞：儲物癖︱上海66歲婦怕被人謀身家 耗¥200萬網購另租900呎單位放包裹

之後「一本逗」走入房內，打開一個入牆大衣櫃，當中全被紫色包裝的手抽紙巾堆滿，尤如「紙巾牆」。

「一本逗」還從中抽出多包紙巾，可見背後仍有多層。他透露，妻子兩年多前一次過買了近2600元人民幣的紙巾，累積有超過4000包，用到現在仍用不完，「經使用了兩年，但看起來卻好像一點都沒少」。

他也翻出購物紀錄指出，妻子在2023年曾一次購買多達4000包衛生紙，花費2593元，笑言「就算全部拿去燒，也要燒上一個星期」」。

網民紛紛留言，「你家究竟有多少個衣櫃」、「我家有兩個鼻炎患者，一年用的抽紙根本數不清」、「衛生紙也是有保存期限的，通常約三年」、「囤這麼多衛生紙，家裡都快變成倉庫了」、「擺得這麼整齊，強迫症看了很舒服」、「至少收納得很整齊，看了不亂」。

 

