「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片

奇聞趣事
更新時間：12:07 2025-12-15 HKT
發佈時間：11:56 2025-12-15 HKT

微博近日流傳一段影片，顯示一名男子疑似偷情被發現，全身僅穿內褲站在某酒店外牆廣告牌上。許多網民笑稱，影片重點並非該名男子，而是展現了廣告牌非常結實。

相關新聞：大婆殺到？︱廣東半裸男助短裙女高層攀窗逃 網民：肯定有故事︱有片

影片顯示，事發地點疑似為深圳某連鎖酒店，一名男子在外牆用雙手抓住上方廣告字樣下沿，雙腳踩在下方廣告牌，看似非常淡定。樓下街道非常熱鬧，不少民眾在仰頭觀望。

緣由引發猜測

事件緣由引來許多網民猜測，認為該男子可能是被捉姦。

有趣的是，許多人認為影片證明了廣告牌的品質很高，男子當時在沒有護具情況下在外牆躲避，按理應該非常危險，但他整個人並沒有搖搖欲墜，反而站的很穩。

有網民稱，幸好這個廣告牌的品質沒有問題，相當堅固，廣告牌生產廠家真不錯。

