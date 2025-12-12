大媽瞓卧鋪火車半夜凍醒 真相激到當事人扎扎跳

內地的卧鋪火車不時有佔座、換位、噪音等爭拗，近日有大媽拍片投訴，指在下鋪好夢正酣，卻在半夜突然凍醒，一查，竟然是鄰鋪男子不夠暖，直接搶走大媽的棉被使用。

鄰鋪年輕人不夠暖偷被

卧鋪火車價錢廉宜，頗受不趕時間的長途旅客歡迎，覺得睡一覺便到站。

大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐

近日，有一名大媽拍片投訴，指她搭乘臥鋪火車時，因為冬天所以蓋被睡覺，沒想到半夜突然冷醒，發現自己的棉被不見了。

四處找尋後，大媽發現自己的棉被居然是蓋在鄰鋪的年輕人身上。

原來鄰鋪因覺一張被不夠暖，在半夜趁大媽已熟睡，直接把她的被子拉走，為自己加被。當被大媽發現時，年輕人既無道歉又不還被，繼續蒙頭大睡。

年輕人的無賴行為，氣得大媽拿手機拍片投訴。

影片上架3天獲轉發4.4萬次，留言逾4100條「這應該認識的人吧」、「太缺德了」、「把他搖醒！ 看給他睡嫩香的」、「一腳跺過去」、「給他一巴掌，再把被子拿過來」、「壞種東西跟年齡沒關係，有些壞就是胎裡帶的」、「大媽棉被也敢偷，不怕有味？」、「竟把大媽氣到發抖了！」。