Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大媽瞓卧鋪火車半夜凍醒 真相激到當事人扎扎跳

奇聞趣事
更新時間：11:54 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:54 2025-12-12 HKT

內地的卧鋪火車不時有佔座、換位、噪音等爭拗，近日有大媽拍片投訴，指在下鋪好夢正酣，卻在半夜突然凍醒，一查，竟然是鄰鋪男子不夠暖，直接搶走大媽的棉被使用。

鄰鋪年輕人不夠暖偷被

卧鋪火車價錢廉宜，頗受不趕時間的長途旅客歡迎，覺得睡一覺便到站。

大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐
大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐
大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐
大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐
大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐
大媽拍片投訴稱在卧鋪火車，半夜被鄰鋪偷被。抖音＠丹姐

近日，有一名大媽拍片投訴，指她搭乘臥鋪火車時，因為冬天所以蓋被睡覺，沒想到半夜突然冷醒，發現自己的棉被不見了。

四處找尋後，大媽發現自己的棉被居然是蓋在鄰鋪的年輕人身上。

原來鄰鋪因覺一張被不夠暖，在半夜趁大媽已熟睡，直接把她的被子拉走，為自己加被。當被大媽發現時，年輕人既無道歉又不還被，繼續蒙頭大睡。

年輕人的無賴行為，氣得大媽拿手機拍片投訴。

影片上架3天獲轉發4.4萬次，留言逾4100條「這應該認識的人吧」、「太缺德了」、「把他搖醒！ 看給他睡嫩香的」、「一腳跺過去」、「給他一巴掌，再把被子拿過來」、「壞種東西跟年齡沒關係，有些壞就是胎裡帶的」、「大媽棉被也敢偷，不怕有味？」、「竟把大媽氣到發抖了！」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
16小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
20小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
23小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
19小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
22小時前
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
影視圈
3小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
5小時前