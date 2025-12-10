無人機揭重慶崖洞乾屍 警方通報：排除刑事案件｜有片

近日，重慶一名男子玩無人機時，在一個山崖的洞中發現乾屍。事件引起關注。當地警方隨後通報事件，洞內死者已確認身份為59歲曾姓男子，據家屬反映，曾某生前有抑鬱症狀，於今年7月9日離家失聯。現場勘查發現農藥瓶等物品，結合法醫檢驗，警方已排除刑事案件。目前，相關善後工作正進行中。

當事男子稱發現乾屍之後已第一時間報警，警方進行了堪察，也確定是一具乾屍。崖洞屬很早很早以前，裡面有膠樽、毛毯和人類的衣服。相關部門已在處理。

相關新聞：女子推叔叔到銀行辦貸款 機警職員拍下詭異行徑 揭破老人是乾屍

從網上流傳影片可見，一架無人機在崖洞上盤旋，有片段顯示一具乾屍被發現，亦有片段顯示該山崖有多個類似的崖洞。短片曝光後引發不少網民猜測，有網民懷疑會不會是「崖墓」。不過亦有網民指若是崖墓應該不會出現塑膠瓶等物品。