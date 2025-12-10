重慶一廣場大樹綁得意公仔變打卡熱點 夜間被指嚇人惹投訴

重慶渝興廣場上不少大樹綁上人仔裝飾，本是萌趣十足，可惜被市民批評卡通人偶裝飾夜間太嚇人。重慶市兩江新區大竹林街道星匯社區工作人員回應稱，已接到相關投訴，正在與廣場維護單位溝通協調處理此事。

據悉，重慶渝興廣場，位於重慶地鐵6號線光電園站附近，冬日來臨，廣場上的樹木也換上了新裝。卡通人偶頂著一頭曲髮，以粗壯的樹幹為身體，穿著毛茸茸由羊毛氈、毛線、扭扭棒等材料編織而成的衣服，歪著腦袋立在廣場上，引來了不少人圍觀。

相關新聞：巨型人頭雕像現商場樓頂 網友：夜晚特別詭異 被「盯」到打冷顫

相關新聞：江蘇影院女廁推門現男星「露齒大笑」 網友質疑裝修設計詭異

隨著打卡的人越來越多，相關人偶裝飾設計也引發了網民討論。

有人認為，這些裝飾憨態可掬，給人以溫暖又治癒，還玩笑稱重慶渝興廣場的樹「成精了」。不過，也有人認為，人偶設計捆綁在樹身上，看上去很壓抑，特別是到了晚上更嚇人。

當地市民上傳在社交平台的照片中，白天拍到的這些人偶，看起來確實沒有問題，但一到夜間和霧天，拍攝出來的氣氛看起來就比較怪異。網民稱：「晚上很嚇人」「恐怖，嘴巴像是縫起來的」「每次經過都是跑著離開的」……

12月9日上午，兩江新區大竹林街道星匯社區一名工作人員回應稱，「這是園區的維護單位在活動中新搞的，作為渝興廣場上的一個打卡點。」設置卡通人偶目的是增加園區氛圍，社區也已接到了相關投訴，正在與維護單位溝通協調此事。他們也與維護單位溝通過，下一步也會徵求周邊居民的意見，確認是否需要拆除相關人偶裝飾，或者就夜間看上去比較恐怖的問題進行整改。