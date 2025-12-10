Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重慶一廣場大樹綁得意公仔變打卡熱點 夜間被指嚇人惹投訴

奇聞趣事
更新時間：14:41 2025-12-10 HKT
發佈時間：14:41 2025-12-10 HKT

重慶渝興廣場上不少大樹綁上人仔裝飾，本是萌趣十足，可惜被市民批評卡通人偶裝飾夜間太嚇人。重慶市兩江新區大竹林街道星匯社區工作人員回應稱，已接到相關投訴，正在與廣場維護單位溝通協調處理此事。

據悉，重慶渝興廣場，位於重慶地鐵6號線光電園站附近，冬日來臨，廣場上的樹木也換上了新裝。卡通人偶頂著一頭曲髮，以粗壯的樹幹為身體，穿著毛茸茸由羊毛氈、毛線、扭扭棒等材料編織而成的衣服，歪著腦袋立在廣場上，引來了不少人圍觀。

相關新聞：巨型人頭雕像現商場樓頂 網友：夜晚特別詭異 被「盯」到打冷顫

相關新聞：江蘇影院女廁推門現男星「露齒大笑」 網友質疑裝修設計詭異

隨著打卡的人越來越多，相關人偶裝飾設計也引發了網民討論。

有人認為，這些裝飾憨態可掬，給人以溫暖又治癒，還玩笑稱重慶渝興廣場的樹「成精了」。不過，也有人認為，人偶設計捆綁在樹身上，看上去很壓抑，特別是到了晚上更嚇人。

當地市民上傳在社交平台的照片中，白天拍到的這些人偶，看起來確實沒有問題，但一到夜間和霧天，拍攝出來的氣氛看起來就比較怪異。網民稱：「晚上很嚇人」「恐怖，嘴巴像是縫起來的」「每次經過都是跑著離開的」……

12月9日上午，兩江新區大竹林街道星匯社區一名工作人員回應稱，「這是園區的維護單位在活動中新搞的，作為渝興廣場上的一個打卡點。」設置卡通人偶目的是增加園區氛圍，社區也已接到了相關投訴，正在與維護單位溝通協調此事。他們也與維護單位溝通過，下一步也會徵求周邊居民的意見，確認是否需要拆除相關人偶裝飾，或者就夜間看上去比較恐怖的問題進行整改。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
21小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
7小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
5小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
23小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
20小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
16小時前