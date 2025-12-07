婦意外被扯斷耳 寄養腳背5個月後歸位

山東濟南孫女士早前遭遇意外，左耳連同頭皮被機器設備扯斷。山東省立醫院團隊憑「異位寄樣再植術」，將該隻被扯斷的耳朵「寄養」在孫女士的腳背上5個月，近期更成功將耳朵「歸位」。

今年4月16日，孫女士的頭皮意外被機器瞬間捲入，左耳也隨着頭皮一同被扯離身體。當晚她被緊急送醫，山東省立醫院團隊判斷左耳離斷時間過長，頭部創面污染嚴重，已不具備原位再植的條件。但若放棄治療，孫女士將面臨左耳缺失的終身遺憾。

由於足部皮膚厚度與耳朵相近，血管條件匹配，經團隊研判可以成為左耳的「臨時家園」，異位寄養的大膽構想被確定為核心方向。

5個月後，孫女士足背上的「寄養耳」穩定「存活」，10月中旬團隊更成功進行「回遷」手術，如今孫女士左耳血運穩定，容貌逐步恢復。