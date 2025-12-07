Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網紅≠學渣｜12歲成網紅21歲進北大 女研究生大平反

奇聞趣事
更新時間：07:30 2025-12-07 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-07 HKT

北大女研究生萱萱近日通過個人社交媒體賬號「Angel萱萱ia」以《一個初代網紅上岸北大的自述》為題，講述了她從12歲成為初代網紅到21歲保研北大接近十年的成長經歷，強調成長過程始終在向質疑者證明「網紅也能很優秀」，打破網紅等於學渣的「刻板印象」。

自述近十年的心路歷程

寧夏女孩萱萱12歲開始拍短片，是網紅鼻祖級人物，在自媒體圈內，一路歷經網絡惡評與外界對「網紅＝學渣」的偏見，最終被北京大學匯豐商學院研究所錄取為研究生。她近日發文回顧近十年的心路歷程，強調成長過程始終在向質疑者證明「網紅也能很優秀」。

萱萱出生於寧夏銀川，12歲因好奇在網上發布短片，意外獲得大量迴響，初期以模仿秀、唱歌等內容吸引粉絲。2016年起粉絲量快速成長，在美拍最高粉絲量達70萬，加上其他帳號，一度突破百萬追蹤者。然而，關注度提升的同時，惡意評論也開始湧入，而現實生活中，在學校也面對著各種惡意的、奇怪的聲音，讓她在青春期面臨現實與網絡雙重壓力。

面對質疑「網紅會耽誤學習」的聲音，她選擇用成績回應。萱萱回憶，初中後便以「我要學出成績」的動力前行，最終考入銀川一中，再以高考成績錄取上海財經大學數學系。進入大學後，她保持前段名次，前三年多次名列專業前5％，成功取得研究生推免資格。

2025年9月25日，萱萱收到北京大學匯豐商學院的錄取通知。她說，本以為自己能申上復旦或上海交大已屬不易，最後決定「再衝一次」，沒想到成功錄取。

萱萱坦言，從2016年開始從未中斷創作，即使遭遇惡評，也希望不辜負支持者，「我要讓不看好我的人知道，你們討厭的那個小女孩，現在很厲害。」為了打破這類評論者的刻板印象，萱萱開始了長達十年的自我證明，最近她才意識到，自己多年來一直在做一份名為「我夠不夠優秀」的證明題，如今希望跳脫外界框架，重新找回屬於自己的生活與方向。

