隔代遺傳｜江蘇夫妻生出金髮碧眼女兒 DNA鑑定吻合一度以為抱錯了

中國人爸媽生出金髮碧眼「混血BB」？江蘇鹽城市一對普通夫妻因女兒外貌成為外界談論焦點，2022年出生的女兒因具有金髮碧眼特徵，一度讓家屬懷疑是否「抱錯孩子」。

小女孩的父親坦言，女兒剛滿1歲時，他們一度懷疑是不是被醫院抱錯，因為女兒有著亮金色捲髮、藍色眼睛與深邃五官，與其他華人孩童的外貌差異實在過於明顯，讓家人一開始感到十分錯愕。但隨著家族長輩回憶起上一代的基因情況，一切謎團終於解開。

經追溯家族史，原來家族中雖然三代內都是黑髮黑眼的華人血統，但曾祖父卻是有著斯拉夫（Slavic）血統的俄羅斯人，再加上此前的親子鑑定結果吻合，這才解開疑惑，避免一場夫妻間的信任危機。

由於非常巧合，這個家族過去大多生男孩，包括叔叔、大伯等幾代人都是男孩，由於男性較少顯現出淺色頭髮、淺色眼睛，導致家族裡的斯拉夫基因特徵始終未顯現。直到這一代生出女孩後，隱藏多年的「金髮碧眼基因」，才重新浮出水面。

這段跨越數代的基因遺傳引起外界關注。從遺傳學角度而言，金髮、淺色眼睛通常屬於隱性遺傳特徵，若家族內相關基因突然被激發，後代外貌就可能與多數家庭成員截然不同。女童的父母表示，現在已經完全理解，也很珍惜這個「家族血統的小驚喜」。他們說，孩子健康活潑，至於顏值像不像洋娃娃，已經成了親朋好友見面時最常聊的趣事。