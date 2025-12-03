Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

火鍋刺客︱四川女魚骨橫插舌頭 跑3間醫院成功「出骨」︱有片

奇聞趣事
更新時間：19:00 2025-12-03 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-03 HKT

四川有女子在食火鍋時，意外被黃辣丁魚的骨刺打橫插入舌頭，連跑3間醫院才成功取出。網民笑言黃辣丁魚才是真正的火鍋刺客。

四川網民羅小姐數日前吃火鍋，其中一款食材是黃辣丁魚，進食期間，羅小姐意外被黃辣丁鰓部的倒刺，打橫插入到舌頭，痛得她哇哇大叫。

由於魚骨又粗又長，羅小姐不敢徒手拔出，於是急急趕到就近的一間婦幼醫院求診，但醫生表示魚骨太大，不能處理，著羅小姐改到其他醫院。

羅小姐於是又趕到另一間有急診科的醫院，但主治醫生也以同理由，建議她另找醫生協助。

最後，羅小姐趕到當地一間三甲醫院，才能有醫生肯為她「出骨」。

羅小姐向先鋒新聞表示，當時醫生也是用鑷子徒手拔出魚骨，但也表明，如有斷骨殘留舌頭內，便要開刀才能取出。

她表示，事發已多天，幸好傷口沒有發炎，持續好轉，相信毋須再開刀。羅小姐直言，受傷時又驚嚇又尷尬。

網民紛紛分享進食黃辣丁魚被刺的經驗，指牠雖然肉嫩味鮮，但背鯺有一硬刺，吃時易被弄傷，是真正的火鍋刺客。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
6小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
7小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
01:25
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
9小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
10小時前
IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
IKEA限時大減價！易潔鑊/儲物盒/層架/廚房用品低至5折起
生活百科
6小時前