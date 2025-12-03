火鍋刺客︱四川女魚骨橫插舌頭 跑3間醫院成功「出骨」︱有片

四川有女子在食火鍋時，意外被黃辣丁魚的骨刺打橫插入舌頭，連跑3間醫院才成功取出。網民笑言黃辣丁魚才是真正的火鍋刺客。

四川網民羅小姐數日前吃火鍋，其中一款食材是黃辣丁魚，進食期間，羅小姐意外被黃辣丁鰓部的倒刺，打橫插入到舌頭，痛得她哇哇大叫。

由於魚骨又粗又長，羅小姐不敢徒手拔出，於是急急趕到就近的一間婦幼醫院求診，但醫生表示魚骨太大，不能處理，著羅小姐改到其他醫院。

羅小姐於是又趕到另一間有急診科的醫院，但主治醫生也以同理由，建議她另找醫生協助。

最後，羅小姐趕到當地一間三甲醫院，才能有醫生肯為她「出骨」。

羅小姐向先鋒新聞表示，當時醫生也是用鑷子徒手拔出魚骨，但也表明，如有斷骨殘留舌頭內，便要開刀才能取出。

她表示，事發已多天，幸好傷口沒有發炎，持續好轉，相信毋須再開刀。羅小姐直言，受傷時又驚嚇又尷尬。

網民紛紛分享進食黃辣丁魚被刺的經驗，指牠雖然肉嫩味鮮，但背鯺有一硬刺，吃時易被弄傷，是真正的火鍋刺客。