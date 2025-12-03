Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇妙緣份︱汶川地震脫險女孩 17年後嫁救命軍人

奇聞趣事
更新時間：17:15 2025-12-03 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-03 HKT

2008年5月12日，四川汶川發生8級地震。在廣元市青川縣的一片廢墟中，10歲的劉喜美被軍人梁智斌從廢墟裡抱出。劉喜美瞇著被光線刺痛的眼睛，只記住了那雙沾滿泥土卻格外溫暖的手。從四川分別後，兩人在12年後的長沙街頭偶遇，相戀5年後，他們決定相守一生、結成夫妻。

12年後長沙偶遇

22歲的劉喜美和父母一起吃飯，媽媽突然盯著隔壁桌的男人看了半天，「那人身形，怎麼那麼像當年救你的梁戰士？」劉喜美順著媽媽指的方向看去，試探著打招呼，「梁哥哥？是你嗎？」「我當時很激動，有點不好意思。」劉喜美描述重逢場景。

相關新聞：珠海航展2024｜長大要當空降兵「汶川地震男孩」程強參觀運油-20

相關新聞：汶川地震小英雄林浩要當爸爸了

正所謂女大十八變，起初梁智斌完全認不出來劉喜美。而梁智斌也一直只是把她當成「需要照顧的小妹妹」，一開始完全沒往那方面想。梁智斌比劉喜美大十二歲，總覺得兩人之間有代溝。但劉喜美很主動，她會分享日常，會跟他聊傳統文化。她的熱情像一束光，一點點照進梁智斌心裡。後來，也是劉喜美先告白的。「一開始心裡始終有個疙瘩，我比她大那麼多，我過不了這個坎。」梁智斌說。年齡差十二歲，注定會有磨合。剛開始在一起，他們常常因為「代溝」鬧笑話，但他們也願意為對方改變。

劉喜美說：「如果只是報恩，我們走不到一起。我們是因為愛，才想共度餘生。」梁智斌也認同：「當年救人是職責，現在愛她是真心。這是兩回事。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 6消防裝置承辦商被捕
突發
15分鐘前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
23小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
5小時前
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
5小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT