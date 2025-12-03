奇妙緣份︱汶川地震脫險女孩 17年後嫁救命軍人

2008年5月12日，四川汶川發生8級地震。在廣元市青川縣的一片廢墟中，10歲的劉喜美被軍人梁智斌從廢墟裡抱出。劉喜美瞇著被光線刺痛的眼睛，只記住了那雙沾滿泥土卻格外溫暖的手。從四川分別後，兩人在12年後的長沙街頭偶遇，相戀5年後，他們決定相守一生、結成夫妻。

12年後長沙偶遇

22歲的劉喜美和父母一起吃飯，媽媽突然盯著隔壁桌的男人看了半天，「那人身形，怎麼那麼像當年救你的梁戰士？」劉喜美順著媽媽指的方向看去，試探著打招呼，「梁哥哥？是你嗎？」「我當時很激動，有點不好意思。」劉喜美描述重逢場景。

正所謂女大十八變，起初梁智斌完全認不出來劉喜美。而梁智斌也一直只是把她當成「需要照顧的小妹妹」，一開始完全沒往那方面想。梁智斌比劉喜美大十二歲，總覺得兩人之間有代溝。但劉喜美很主動，她會分享日常，會跟他聊傳統文化。她的熱情像一束光，一點點照進梁智斌心裡。後來，也是劉喜美先告白的。「一開始心裡始終有個疙瘩，我比她大那麼多，我過不了這個坎。」梁智斌說。年齡差十二歲，注定會有磨合。剛開始在一起，他們常常因為「代溝」鬧笑話，但他們也願意為對方改變。

劉喜美說：「如果只是報恩，我們走不到一起。我們是因為愛，才想共度餘生。」梁智斌也認同：「當年救人是職責，現在愛她是真心。這是兩回事。」

