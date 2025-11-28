Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巨型人頭雕像現商場樓頂 網友：夜晚特別詭異 被「盯」到打冷顫

奇聞趣事
更新時間：19:00 2025-11-28 HKT
發佈時間：19:00 2025-11-28 HKT

近日，內地有網友發視頻稱，自己在常州某處建築中拍到了兩個造型詭異的雕像，讓人感到不適。

沒有附近居民投訴

視頻中，從這位網友的視角可以看到，不遠處樓頂上毅然佇立著兩個巨大的人頭雕像，分別為一男一女，他們似乎正面直視著附近居民樓區域。

評論區有人補充了夜間視角的照片，夜色之下這兩個雕像更顯陰森詭異，該網友配文「被『盯』到發毛，晚上看一眼都要做噩夢的程度，還有人稱「彷彿在偷窺」，亦有人聯想到日本動畫《進擊的巨人》。

據內媒報道，該處位於常州九洲新世界廣場幸福藍海國際影城lMAX的外牆。雕像的全貌為一對巨大的青年男女以攀爬的姿勢出現在建築外牆上，從外部看是兩個人物的背影。

九洲新世界廣場工作人員25日回應，這兩個雕像是當時商場開業時候的設計，已經存在了十年。「可能是當時設計師的想法吧，當初的設計就是這樣的，具體代表什麼我們也不太清楚，反正是一直在的。」針對網友反映的觀感問題，該工作人員稱，目前，暫未收到附近居民的相關投訴。

