肥到無頸︱陳豪重慶參賽臨場學Show肌 首輪包尾出局反爆紅︱有片

內地各大社交媒體11月24日開始瘋傳「39號胖子混入健美比賽」相關短片，吸引了不少網友關注，雖然比賽首輪出局，過程中被不少人取笑，不過該名選手也因此爆紅。

已從事健身行業近十年

多段短片顯示，在一場健美比賽中，39號選手的身材明顯未達到「健美」級別，甚至有一些「圓潤」，與其他選手形成強烈反差，顯得格格不入。此外，39號選手在跟隨其他選手擺出健美姿勢時，對動作似乎也不太熟練，台上還有其他選手都受到他的「感染」，強忍著笑意。

據內媒報道，目前與「39號胖子混入健美比賽」的多條相關短片都已經點讚破萬，還引發了許多自媒體轉發。不少網友調侃：「健美見過練背的、練腿的，練膽的還是第一次見。」還有網友表示：「得虧是評委打分，要是公開投票，誰是冠軍一目了然。」

此外，由於在多段相關短片中，顯示該健美比賽舉辦地為重慶城市科技學院，也有許多網友認為39號選手為參賽學生，稱其「眼裡只有對學分的渴望。」

不過，據封面新聞，上述賽事為「首屆永川區青年健身健美公開賽暨大中專院校『運動超模』選拔賽」，舉辦時間為22日—23日，舉辦地點確實為重慶城市科技學院永川校區。該賽事由永川區文化和旅遊發展委員會指導，永川區健身健美協會主辦，重慶城市科技學院承辦。

報道指出，該項賽事活動的報名通道設有公開組別，不限區域，年滿18歲，愛好健身健美或從事相關職業的社會人士均可報名。而「爆紅」了的39號選手，正是該組的選手，是社會人士，並非學校學生。

原來這位選手叫陳豪，今年28歲，已從事健身行業9年，雖然他做的是銷售和管理方面的工作，但也算是在健身行業混跡多年，平時就會經常接觸一些類似的活動，所以有了試一試的想法，而此次賽事又恰巧在「家門口」舉辦，於是就下定了決心報名。

陳豪表示自己身高1.65米，之前體重只有135斤（67.5公斤），現在是175斤（87.5公斤）。自知身材不是很好，但沒有想太多，就想著去展示自己，借這個機會體驗一下，展示自己的自信，讓更多人關注健身圈。

比賽結果，第一輪被淘汰，而且是墊底，不過陳豪早已意料到，對於網友們的評論和調侃，他並不生氣，「他們沒有惡意，而且我性格本來也挺喜歡搞笑的，這件事很有趣。」陳豪說。他強調報名時沒想到會引發這麼大的關注，也從來不玩自媒體，並非博取流量。

陳豪表示，當時他在台上，確實不會做那些健美姿勢，只能現場學其他參賽選手，所以動作看上去是很難為情，惹得大家笑。他又稱，女朋友也看到了網上的短片，也很支持他，覺得他很搞笑。