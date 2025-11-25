山西花豹闖鄉村院子 「甕中捉鱉」4小時料將放生

山西有一隻野生花豹誤闖鄉村民居，目前已經被抓獲由野生動物救助中心照顧，預計將尋找合適的時機放返自然。

避免傷害受保護動物

昨天（24日）清晨約6點40分，霍州市警方接到居民報警，稱一隻野生花豹闖進村民家中院子。警察迅速趕到封鎖現場，初步認定花豹是透過爬屋頂跳進院子。林業部門的工作人員帶同麻醉針抵達，花了大半個小時成功將這隻身長一米多、仍未成年的花豹麻醉，在約11點06分裝進籠子運走。

原來早在周六（22日）當地政府已經發出通告，稱在民居附近發現花豹蹤跡，呼籲居民減少不必要出行和加強家居防範。因野生花豹是國家保護動物，故政府提醒居民在保護自己的同時也不要傷害動物，如有發現應立即通報。

據《極目新聞》，政府工作人員表示目前花豹已經交由市委相關部門及臨汾市野生動物救助中心負責。該救助中心人員回覆指花豹身上有傷，而且已經有幾天沒有進食，目前正在休養恢復。