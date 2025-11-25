喪屍式圍攝︱「龍友」團火車狂影彝族長者 網民怒斥「鏡頭霸凌」

近日有網友分享，四川涼山彝族自治州的一輛公益列車上，一個約20多人的中老年旅行團在沒有徵得同意之下不斷拍攝車廂裡的彝族老人。即使老人已經表示不適，該團團員仍沒有停止的意思，網友呼籲停止以「記錄」之名美化鏡頭欺凌行為。

多位被攝者曾表示不適

該班次為運行於成昆鐵路普雄至攀枝花南區間的5633次列車，彝族群眾佔乘客的90%。它為當地人提供交通服務，並設有牲畜專用車廂，配備通風天窗、拴畜欄桿及消毒設施，每名乘客可以攜帶三隻以下的家禽。同時，列車也因遠離大城市的景色和純樸民風而聞名，吸引不少攝影愛好者。

《瀟湘晨報》報道，劉女士（化姓）在上周二（18日）乘搭列車，發現車上有一個旅行團，幾乎每名團友都手持一部相機。劉女士表示自己當時也在拍照，但那群團員很不禮貌，不僅拍攝他人前不會徵得同意，更在明知道對方感到不適後仍堅持拍攝。從劉女士的照片可見，多名團員正在「圍攻」一名穿著民族特色服飾的老婦，劉女士甚至聽到老婦小聲說道「怎麼一直在拍？還在拍？」

另一名背著背簍的老婦在遭到游客「圍堵」時，已經把臉背過去然後遮住說「不要拍」，但遊客繼續拍攝，更有人使用閃光燈。劉女士非常生氣，直斥「他們就逮著當地人語言不通，又不會強硬拒絕，肆意妄為。」列車員經過也只有調侃一句「你們這些長槍短炮」便離去，似乎對情況司空見慣。

劉女士嘗試阻止，團員不僅沒有停止更跟她幾乎吵起來。她的分享獲得大量關注，網友憤怒地形容這些團友的行為就是「鏡頭霸凌」，直斥「人文紀錄不是冒犯的借口」。

事件發酵後，普雄鎮黨委書記陳光平周六（22日）回應記者稱有留意到情況，表示部門已經了解；而越西縣委宣傳部則暫時沒有回應。記者也聯絡列車服務部門，回覆道根據乘務員守則確實沒有阻止攝影者的規定，但表示以後可以建議列車員加以制止。網友質疑拍攝他人就是不文明行為，反問該部門「列車員不會阻止不文明行為嗎？」

成都客運段今天在微博回應，稱經核實「列車工作人員未接到被拍攝者的求助，車上也未發生爭執等情況」，強調日後將加強文明出行宣傳。