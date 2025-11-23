遼寧葫蘆島多人海邊「放生大米」 網民轟浪費糧食 ｜有片

遼寧葫蘆島一處海邊碼頭發生一宗讓人匪夷所思的事件。據拍攝者發布短片，近日，幾名中老年人將多袋已開封的大米傾倒至海中，期間一名短髮女子在與家人通話時稱「在海邊，剛放生」。該女子隨後也參與傾倒大米，口中還「唸唸有詞」。

往海傾倒大米 口中唸唸有詞

短片發布後，引發網民熱議。許多網民對「放生大米」的行為表示不解，質疑其既浪費糧食，也可能對海洋環境造成污染。



據《華商報》，11月21日下午，短片發布者社交平台賬號中發現該用戶曾於今年7月25日發布同一地點「放生」整筐蟹的短片，畫面中同樣有人伴隨念誦行為。

葫蘆島市海洋與漁業局工作人員當日下午2時許回應稱，該行為屬個人行為，確實存在浪費糧食的問題。工作人員進一步表示，若大規模向海中投放異物進行所謂「放生」，可能對海洋生態環境造成破壞。

報道指，目前，事件具體背景及參與動機尚未明確，相關部門未透露是否將進一步介入處理。