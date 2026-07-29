上海小熊貓赴台亮相 滬代表團遭拒出席 國台辦批民進黨無理刁難

兩岸關係持續緊繃，連可愛的動物交流亦淪為政治角力場。由上海動物園贈送予台北市立動物園的一對小熊貓（台灣稱小貓熊）「樂樂」與「甜甜」，在歷經近兩個月檢疫後，今日（29日）於台北正式公開亮相。然而，原定赴台共同見證儀式的上海市政府代表團卻未能成行。陸委會主委邱垂正證實，此行確實存在「統戰疑慮」；大陸國台辦今日則發表強硬聲明，譴責民進黨當局「無理刁難與拒絕」，暴露其對抗思維。

蔣萬安嘆上海團缺席可惜

這對分別為3歲雄性及2歲雌性的小熊貓，是兩市在「雙城論壇」框架下，台北市立動物園以白手長臂猿與上海動物園交換的物種保育合作成果，兩小無邪的模樣大受台灣市民歡迎。

台北市長蔣萬安今日出席亮相記者會時，對上海代表團缺席直言感到「非常可惜」。他公開質疑，小動物的交流旨在為瀕危動物保育盡一份心力，「這跟統戰到底有什麼關係？」

陸委會主委邱垂正。 中時

陸委會批對岸藉機「用軟的」 國台辦抨擊違背主流民意

然而，台灣陸委會主委邱垂正反駁指，台北市政府原本擬邀請包括上海市台辦主任金梅、副主任李驍東等多名中共官員，以小熊貓見面會的名義赴台，並聲稱要研商2026雙城論壇。他批評，日本同樣有送小熊貓給台北，卻從不需要舉辦官方見面會，為何唯獨對陸方要特意辦見面會？他直指在中共對台極限施壓之際，此舉有「統戰嫌疑」，旨在鬆懈台灣的認知，北市府在陸委會表達疑慮後亦未有再正式送件申請。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華在今日的例行記者會上予以嚴厲抨擊。陳斌華斥責民進黨當局對上海贈送方派員參加見面會進行無理刁難和拒絕，充分暴露其「台獨」本性和對抗思維，強調這種動輒阻撓兩岸正常交流的做法，完全違背台灣主流民意，必遭唾棄。