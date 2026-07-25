台灣食安｜雲林羊肉二噁英超標1.8倍恐致孕婦流產畸胎 當局預防性下架4公噸羊奶

台灣爆發嚴重食品安全風暴。雲林縣一個畜牧場的羊肉日前被驗出含有被稱為「世紀之毒」的一級致癌物戴奧辛（香港俗稱「二噁英」），超標達1.8倍，創下台灣自2022年以來肉品驗出二噁英超標的首例。由於涉事畜牧場的生羊奶有供應予知名品牌「嘉南羊乳」，台灣衛浴福利部已緊急預防性下架4公噸羊奶。毒物專家嚴正警告，二噁英並無解毒劑，且半衰期長達7年，呼籲市民日常飲食應盡量避免食用動物肥肉、內臟及皮層。

當事人聲稱未流入市面

綜合台媒中時新聞網等媒體報道，台灣食藥署於7月6日赴雲林縣抽驗「雲農畜牧場」屠宰的羊肉，經複驗於周五（24日）證實，羊肉二噁英含量高達4.6 pg/g fat，遠超2.5 pg/g fat的法定限值。

針對雲林羊肉被檢出二噁英，衛福部、農業部、環境部及雲林縣政府已啟動中央地方聯合調查。 台灣食藥署

調查發現，該批羊隻雖以「雲農畜牧場」名義屠宰，但實際飼養者為一名未達辦理畜牧登記規模的個體戶，其健康聲明書涉嫌冒用他人名義。雖然當事人聲稱超標肉品並未流入市面，但當局不敢掉以輕心，除將全案移交檢察機關偵辦外，亦已將涉事的4公噸嘉南羊奶預防性下架。

世紀之毒無解藥 專家：3部位少吃

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，二噁英是極強的環境污染物，主要來自垃圾燃燒及工業排放，早在1997年已被世界衛生組織列為一級致癌物。二噁英具脂溶性且極難降解，其在人體內的半衰期長達7年，即身體需要7年時間才能自然代謝掉一半毒素。

顏宗海強調，短期高劑量暴露於二噁英會導致氯痤瘡、皮膚變黑及肝功能異常；長期暴露則會增加患癌與免疫系統異常的風險，孕婦更有流產及生下畸胎的危機。由於二噁英目前並無任何解毒劑，人類九成以上是經由飲食攝入。

專家呼籲市民無需恐慌，但日常應注重均衡飲食，減少進食動物肥肉、皮及內臟等高危部位，並多吃新鮮蔬果以降低暴露風險。目前環境部已對涉事場地周邊的空氣、土壤及地下水進行採樣，預計下周公佈污染源調查結果。