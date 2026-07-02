Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警界范冰冰︱台女警未上前線年領500次嘉奬 疑男警破案績效當追求禮物

兩岸熱話
更新時間：10:20 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:20 2026-07-02 HKT

台灣警界一名有「警界范冰冰」、「安撫系女警」之稱的人氣警花，近日被舉報安坐辦公室卻狂領500次嘉獎，疑有男警為討女神歡心，將破案功績當禮物。涉事警察分局證實，獎勵程序有疏失，將撤銷獎勵。

所屬分局：程序疏失將撤獎勵

據台媒《鏡報》報道，台北市警察局信義分局一名丁姓女警，因五官姣好，外形亮麗，被稱為「警界范冰冰」、「安撫系女警」，經常代表警隊宣傳，包括登上「警光」電子月曆，及經常獲媒體報道，在網上人氣也很高。

而根據台媒及警光新聞雲資料，涉事女警為丁幼安。

報道指，丁幼安畢業於淡江大學法文系的警花，一直負責內勤職務，卻在一年內狂獲超過500次嘉獎，考績較許多外勤刑警更高，嚴重與警界慣例，即刑事案件嘉獎須由前線參與員警申領相衝突，同僚於是舉報。

相關新聞：日本中年男警派出所內 多次「約炮」20多歲警花雙方被罰……

據知情人士透露，信義分局偵查隊有些男警為對丁女獻殷勤，不僅會主動幫丁女買早餐、便當與飲料，還常常主動分攤費用、關心她的工作情況；甚至有個別偵查隊刑警為了討丁女開心，竟將辛苦搜索得來的破案績效「借花獻佛」送給丁女。

信義分局表示，員警簽陳刑事案件獎勵時，程序涉有疏失，將待調查後撤銷相關獎勵。

至於檢舉所指的案件分工是否與獎勵提報內容相符，以及丁女是否確有不實列名、取得多少獎勵，仍待調查釐清。信義分局指出，已主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦是否有偽造文書問題。

 

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
4小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
3小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
14小時前
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
17小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
10小時前
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
05:40
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
影視圈
12小時前
一號戒備信號生效
一號戒備信號生效 天文台：會在今日維持 評估是否需要在明日改發三號強風信號
社會
1小時前
星島申訴王 | 失業兩個月 夫打3份散工養家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散
申訴熱話
2小時前