警界范冰冰︱台女警未上前線年領500次嘉奬 疑男警破案績效當追求禮物

台灣警界一名有「警界范冰冰」、「安撫系女警」之稱的人氣警花，近日被舉報安坐辦公室卻狂領500次嘉獎，疑有男警為討女神歡心，將破案功績當禮物。涉事警察分局證實，獎勵程序有疏失，將撤銷獎勵。

所屬分局：程序疏失將撤獎勵

據台媒《鏡報》報道，台北市警察局信義分局一名丁姓女警，因五官姣好，外形亮麗，被稱為「警界范冰冰」、「安撫系女警」，經常代表警隊宣傳，包括登上「警光」電子月曆，及經常獲媒體報道，在網上人氣也很高。

而根據台媒及警光新聞雲資料，涉事女警為丁幼安。

報道指，丁幼安畢業於淡江大學法文系的警花，一直負責內勤職務，卻在一年內狂獲超過500次嘉獎，考績較許多外勤刑警更高，嚴重與警界慣例，即刑事案件嘉獎須由前線參與員警申領相衝突，同僚於是舉報。



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據知情人士透露，信義分局偵查隊有些男警為對丁女獻殷勤，不僅會主動幫丁女買早餐、便當與飲料，還常常主動分攤費用、關心她的工作情況；甚至有個別偵查隊刑警為了討丁女開心，竟將辛苦搜索得來的破案績效「借花獻佛」送給丁女。

信義分局表示，員警簽陳刑事案件獎勵時，程序涉有疏失，將待調查後撤銷相關獎勵。

至於檢舉所指的案件分工是否與獎勵提報內容相符，以及丁女是否確有不實列名、取得多少獎勵，仍待調查釐清。信義分局指出，已主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦是否有偽造文書問題。