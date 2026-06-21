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汶汶遭割頸︱52歲兇手行凶動機疑曝光 「啃老族」月靠父母$7400生活

兩岸熱話
更新時間：17:35 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:35 2026-06-21 HKT

台灣棒球隊中信兄弟啦啦隊人氣成員「汶汶」，昨日（20）日在台北市一處私人工作室，參與粉絲拍攝活動時，竟遭一名52歲許姓男子持刀攻擊頸部，現場瞬間血濺四射。所幸汶汶經緊急送醫後傷勢穩定，並無生命危險。當地警方今天（21日）下午依殺人未遂等罪嫌移送法辦，並申請檢方聲押。

中時新聞網引述《自由時報》報道，據警方調查，許男平時無業且靠家人接濟，過去曾犯下多宗竊盜案。許男原與家人一同住在北市大安區的住所，但屢次在外偷竊，並在家囤積大量物品，讓家人不堪其擾，多次與之發生爭執。

家人眼見溝通無用，最終搬離讓他獨居於單位內，並每月援助高達3萬元新台幣（約7400港元）。

今日警方公開初步調查結果表示，汶汶知道許男是自己瘋狂粉絲，去年9月開始經紀公司介入處理，為了安全考量要她封鎖許男，並禁止許男參加相關活動，推測他就是為了報復才攻擊汶汶。

該案共造成4人受傷，包括汶汶及3名攝影師，送醫後均無生命危險。許男昨日被逮捕後情緒激動，拒絕透露犯案動機。警方因而暫停夜間查問，今日再由法扶律師（台灣向特定民眾提供法律助的律師）到場後再開始。

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