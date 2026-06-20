央視「玉淵譚天」發文 「未來越來越少出現『台灣海峽』」

中國自然資源部早前公布，為全面了解國家管轄海域自然生態狀況，支撐服務海洋生態保護，本月16日至18日，自然資源部東海局「向陽紅22」船在中國台灣島以東海域展開海洋環境調查。



官媒央視旗下「玉淵譚天」昨日發文一篇名為《中國在為台灣島以東海域的國土空間規劃做準備》文章，指出「從多部門的一系列行動中提煉出「近海治理模式」，得到了多方關注。以後，我們的視野裡會越來越少出現『台灣海峽』；台灣島以東海域就是我們的『近海』，這就是我們存在、管轄和治理的海洋。」這次行動意味著，「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域。

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文章再解釋，「近海治理模式」的詳情：其中包括通過調查，摸清台灣島以東海域的自然資源，可以為海洋國土空間開發保護奠定基礎。過去，我國也在這片海域開展過調查，但基本以專項調查的形式展開。



但這次不一樣。專業人士表示，這次調查屬於年度例行調查安排，意思是調查按計劃、按周期持續開展，是常態化管理的一種體現。



摸清家底之後，是進行國土空間開發保護。專業人士指出，開發方面，將覆蓋海洋產業、油氣勘探開發、海洋生物醫藥、生物制品等領域。保護方面，包括海洋生態環境保護、海洋環境風險源頭防範、重點海域綜合治理等領域。

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文章續稱，此前，已積累台灣島以東海域的水文氣象、地形地貌、生物生態等大量數據資料。本次調查，則進一步獲取了海水環境DNA、鳥類、鯨豚類、海洋化學等數據。這次例行調查期間，我國首次在該海域開展鳥類和鯨豚類調查。這標誌著調查從基礎普查進入針對具體物種、具體區域的精查階段。



這些數據可以用於研究該海域生態環境的狀況、評價生態系統健康水平、保護海洋生物多樣性等工作。每一項都要落到具體物種、具體區域上，搜集的數據也是越細越好。可以預見，未來類似的精查，還會開展第二次、第三次。



專業人士又指，後續還可以開展立體分層設權的海洋經濟規劃——水面及水體層的海水養殖，海床及地底土層的跨海橋樑、海底電纜管道、海底隧道等，都可以納入開發藍圖。



第二，基於我國對相關海域的合法權利，我們正在進一步依據專屬經濟區法律制度，系統行使和鞏固在台灣島以東海域的各項權利。



過去一段時間，從環台島聯合演訓，到中國海警開展執法巡查，交通運輸部組織海上交通專項執法和掃測行動，再到自然資源部開展例行調查，我們對這片海域行使管轄權的方式正在不斷豐富。自然資源部的例行調查，是專門行使對自然資源的主權權利。



文章提出，根據有關法律規定，沿海國在專屬經濟區內享有勘探、開發、養護和管理自然資源的主權權利，以及對海洋科學研究、海洋環境保護等事項的管轄權。台灣島及其附屬島嶼以東相關海域屬於我國專屬經濟區。我國在該海域開展的各項活動，完全是主權範圍內的正當行為。