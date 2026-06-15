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大S變星星︱香港天文學家楊光宇發現 小行星命名「徐熙媛」

兩岸熱話
更新時間：15:40 2026-06-15 HKT
發佈時間：15:40 2026-06-15 HKT

台灣女星（大S）徐熙媛去年初在日本染流感病逝，許多粉絲至今仍緬懷這位「永遠的杉菜」。生前堅信外星人存在的大S，近日成為真星星，一顆由香港天文學家楊光宇發現的小行星，正式命名為「徐熙媛」。楊光宇過去發現多顆小行星，也以華人藝人命名，包括，林青霞、鄧麗君、劉德華、張國榮、王菲等。

大S生前堅信有外星人

據紅星新聞報道，國際天文學界官方近日發佈的《小天體命名工作組公告》中，正式將第208663號小行星命名為「徐熙媛」（英文名:Xuxiyuan）。

香港天文學家楊光宇發現的一顆小行星，正式命名為「徐熙媛」。
香港天文學家楊光宇發現的一顆小行星，正式命名為「徐熙媛」。
香港天文學家楊光宇發現的一顆小行星，正式命名為「徐熙媛」。
香港天文學家楊光宇發現的一顆小行星，正式命名為「徐熙媛」。
香港天文學家楊光宇發現的一顆小行星，正式命名為「徐熙媛」。
香港天文學家楊光宇發現的一顆小行星，正式命名為「徐熙媛」。

發現第208663號小行星的，是香港業餘天文學家、香港天文學會前會長楊光宇。他於2002年4月12日在美國亞利桑那州的沙漠之鷹天文台所觀測並行現。當時，這顆小行星被給予了「2002GF11」的臨時編號。

楊光宇在國際天文學界享負盛名，個人曾發現逾2000顆小行星，楊又喜歡將自己發現的星體，以華人重量級明星命名，過去便有林青霞、鄧麗君、劉德華、張國榮、王菲等藝人，獲楊光宇提名下，在宇宙中擁有專屬的運行軌跡。

 

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