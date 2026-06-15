台設大陸民眾聯繫窗口 仿CIA蒐政軍經情報

台灣國安局昨在官網上傳長約1分多鐘的簡體字宣傳視頻，顯示已建立「中國（大陸）民眾聯繫窗口」，鼓勵大陸民眾及幹部階層，主動聯繫台方，提供有關大陸的政治、軍事、經濟及社會情報，同近年美國中央情報局在社媒拍片招募中國線人的手法相似。

AI技術下核實真實性成難題

有專家認為，台灣當局的做法在現階段更偏向一種心理戰術。國民黨立委黃仁質疑，當前AI與偽造技術氾濫，台方能否確切核實情報的真實性將是一個大問題。

台灣國安局昨在官網上傳長約1分多鐘的簡體字宣傳視頻。

這段名為《改變》的宣傳影片由人工智能生成技術製成。片中出現類似北京人民大會堂門口的畫面，主人角設定為大陸一名官員幹部，聲稱不斷目睹周遭同事無端遭到調查撤職，人人自危，「現在是時候做個改變了」。

台國安局在網站發文稱，為廣泛蒐集大陸政治、軍事、經濟及社會情報，依據台《情報工作法》規定，並參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，建置完成聯繫窗口，便利大陸民眾主動提供情報。

該局又稱，在聯繫窗口的網頁設計上，高度重視「身份保密」，大陸民眾在進入網頁後，將區分位於「中國境內」或「海外」地區，並遵照6項安全指引，完成聯繫登錄的動作。相關安全措施包括：使用外國品牌手機或平板、恢復原廠設定、連接不需要實名認證的WIFI、使用VPN軟體與西方國家廠商的網絡瀏覽器，以及開啟無痕或私密瀏覽模式。