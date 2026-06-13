《逐玉》張凌赫｜男神帥氣現身海峽論壇 喊話台胞：多跨越海峽來大陸走走｜有片

因主演熱播華語劇《逐玉》而在台灣人氣爆燈的大陸知名男演員張凌赫，今日（13日）上午現身在福建廈門舉行的第十八屆海峽論壇大會。他一出場隨即引發全場與會者驚呼與掌聲，眾多粉絲紛紛舉起手機拍照留念。張凌赫在台上更貼心地以閩南語「大家好」開場，並在會後向媒體證實近期已收到不少台灣朋友的赴台邀請。

「武安侯」魅力無法擋

張凌赫憑藉《逐玉》中飾演「武安侯」一角迷倒大批台灣觀眾，在島內積攢了極高人氣。國民黨主席日前更稱有台灣年輕人向她反映：「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了，兩岸就和解了。」 雖然此願望尚未實現，但他今日現身廈門海峽論壇大會已掀起全場熱潮。大陸國台辦發言人亦對此回應，表示一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流。

相關新聞：《逐玉》張凌赫︱粉絲逼爆玻璃活動臨時取消 工作室發聲明致歉及作賠償︱有片

大談「跨行」演藝心路

在大會分享環節，張凌赫向大家分享自己生命中很重要的字——「跨」。他透露自己大學原本主修電氣工程及自動化，按照原本的人生軌跡本應成為一名繪畫圖紙、計算數據的電力行業從業者。然而他為了突破自我，選擇跨行成為一名演員。他表示：「我始終相信，人生最動人的轉變，永遠始於鼓起勇氣跨出的第一步。」

他同時結合上月拍攝公益紀錄片《凌探未來》、走訪老家江蘇多個重大科技工程的震撼體驗，喊話表示：「我真誠期待更多台灣同胞可以跨越海峽，來大陸走一走看一看，親身感受這片土地的生機與活力。」

張凌赫強調，兩岸影視創作者本就有著相同的審美與共同的語境，文化的力量總能跨越山海，連接起兩岸同胞的心。對於台灣粉絲的熱情，他深表感謝，並期待未來兩岸在影視、音樂及文化方面能有更多、更深、更廣的交流與合作，也希望兩岸年輕人未來能有更多交往的機會。

第十八屆海峽論壇於昨日（12日）在福建廈門拉開帷幕。本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊共58項系列活動 。

