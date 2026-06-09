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新竹便當店爆炸致鄰居老夫婦亡 民眾見廢墟現場：是地獄嗎？︱有片

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更新時間：09:14 2026-06-09 HKT
發佈時間：09:14 2026-06-09 HKT

台灣新竹市東區高翠路一間知名連鎖便當店，今日（9日）凌晨3時許發生疑氣爆事件，消息指，兩名在旁麵包店的一對熟睡的老夫妻被倒塌牆壁壓住。事發後有民眾拍下現場畫面，驚訝「這裡是地獄嗎？」

據台灣傳媒報道，爆炸建物一樓是間便當店，疑今年才開幕，店內有4個燃氣樽，也有天然氣管線，消防人員初步推測，若只是1個燃氣樽外洩，應不至於造成如此強大威力氣爆，極可能是前一晚店家休息後，沒有察覺氣體外洩，導致氣體蓄積在整個屋子，才會造成如此嚴重氣爆。

消防人員發現，氣爆時便當店與隔壁麵包店的牆壁被炸垮，使得麵包店老夫妻被牆壁壓到雙雙失去生命跡象，送醫搶救後不治，

據現場閉路電視影片所見，事發於凌晨3時49分許，一處原本寧靜的街道，未料1樓便當店突然傳出巨大爆炸聲響，現場接連炸出數次紅色火光，爆炸過程持續約4秒，閉路電視鏡頭也跟著晃動，而大量灰色粉塵瞬間向外擴散，巨大聲響也嚇壞當地居民。

由於氣爆威力強大，周邊物品散落一地，整條街道全是碎屑與殘骸，現場一片狼藉。

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