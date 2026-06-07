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上海動物園小熊貓抵台 落實雙城論壇承諾

兩岸熱話
更新時間：22:55 2026-06-07 HKT
發佈時間：22:54 2026-06-07 HKT

由上海動物園贈送予台北市立動物園的一對小熊貓，於6日凌晨順利飛抵台灣，並正式入住台北市立動物園。這是繼2014年福州小熊貓赴台後，兩岸時隔12年再次進行的動物交流盛事，亦是「2024上海台北城市論壇」簽署相關合作備忘錄後的具體成果落地。

最快7月完成檢疫見公眾

據台北市立動物園介紹，是次抵台的兩隻年輕小熊貓分別為3歲雄性及2歲雌性，經過長途移送後健康狀況良好。園方表示，雄性小熊貓進入檢疫室後隨即展現好奇本性，四處嗅聞環境並很快開始進食；而雌性小熊貓則表現得較為謹慎害羞，在一旁觀望陌生的新環境。

兩隻小熊貓將先在檢疫套房接受為期一個月的隔離檢疫。
兩隻小熊貓將先在檢疫套房接受為期一個月的隔離檢疫。

兩隻小熊貓將先在檢疫套房接受為期一個月的隔離檢疫。在檢疫期滿及適應新環境後，牠們將會被安排入住溫帶動物區，加入園內的小熊貓家族，預計最快於7月可正式與台灣公眾見面。目前兩隻小熊貓尚未命名，台北市長蔣萬安此前表示，不排除讓公眾投票決定其名字。

此次小熊貓赴台的契機，源於蔣萬安於2023年8月在「雙城論壇」期間，主動向上海方面提出引進小熊貓的意願。其後，上海與台北兩市於2024年12月的雙城論壇上，正式簽署了《小熊貓物種交流及保育合作備忘錄》。根據備忘錄，上海向台北贈送兩隻小熊貓；而台北方面最初原定以黑腳企鵝作交換，後經協商配合上海方需求，改為日後向上海贈送白手長臂猿，以實現物種資源互補。

動物保護專家指出，小熊貓深受民眾喜愛，此次兩岸物種交流不僅有助於引入新血緣，維持台北動物園小熊貓族群的健康數量、改善年齡結構及提升遺傳多樣性，更為兩岸在珍稀瀕危物種的保護與管理上提供了實質性的合作樣本。

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