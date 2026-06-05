太陽花女神｜劉喬安逃美七年被遣返 涉運毒檢方訊後聲請羈押禁見

曾因參與台灣社會運動而被外界稱為「太陽花女神」的通緝犯劉喬安（本名劉依函），在畏罪潛逃並非法滯留美國長達七年後，終在台美雙方執法部門密切合作下於美國落網，並於昨日（4日）晚間被強制押解遣返回台。新北地檢署今日（5日）下午對其進行密集複訊，認其涉嫌運輸第一級毒品等重罪，且有逃亡及勾串之虞，正式向法院聲請將其羈押禁見。

在美提「政治庇護」拖延失敗

現年41歲的劉喬安於2014年爆紅，其後卻接連捲入賣淫、吸毒、詐騙及侵佔等多宗刑事案件，因多次無故不到庭，自2019年起棄保潛逃至美國，先後遭到台北、新北、士林、桃園及花蓮等五個地檢署聯合通緝。

因涉侵佔、詐欺及毒品案遭5地檢署通緝的「太陽花女神」劉喬安（中）4日搭機返台，下機後隨即被刑事局警員帶回。 中時

劉喬安由於涉犯重罪，又有潛逃紀錄，檢方預計聲請羈押。 中時

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台美調查指出，劉喬安在美非法滯留期間並未收斂，更涉嫌夥同具香港黑社會背景的華裔男友，遠端操控台灣友人接收藏有大麻及可卡因等跨境毒品包裹，因而成為跨境運毒案的主謀。台美執法部門經情資交換，於去年（2025年）1月在波士頓一間旅館將其拘捕。關押期間，劉喬安曾向美國政府提出「政治庇護」申請試圖鑽法律漏洞，程序拖延逾一年，最終仍被美方駁回並執行遣返。

偵訊期間兩度稱呼吸困難

劉喬安昨日傍晚由刑事警察局人員從三藩市押解抵達桃園機場後，隨即被帶回刑事局接受警詢。今日上午進行偵訊期間，劉喬安兩度向警方表示身體極度不適、呼吸困難，並在警方戒護下由救護車緊急送院治療。經醫院檢視確認身體並無大礙後，她於今日下午近4時被移送至新北地檢署歸案接受複訊。面對現場大批傳媒守候，劉喬安身穿米色衣服、頭戴帽及配戴口罩遮擋面部，全程不發一語步入地檢署。

新北地檢署檢察官經複訊後指出，劉喬安涉嫌違反《毒品危害防制條例》中「運輸第一級毒品罪」，此罪屬最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，犯罪嫌疑重大。鑑於她過去有長期滯留海外的潛逃紀錄，且案中仍有諸多關鍵細節及涉案共犯有待追查釐清，認定其有逃亡、勾串共犯及證人之虞，確有羈押必要，因此在訊後正式向法院提出聲請將劉喬安羈押禁見。