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賴清德稱將處理TikTok、小紅書對台灣青年影響 國台辦：反而會越禁越火

兩岸熱話
更新時間：11:37 2026-06-03 HKT
發佈時間：11:37 2026-06-03 HKT

賴清德上周六（5月30日）與台灣高中生對談時稱，TikTok、小紅書對台灣青年世代的影響已達安全危機，久而久之，台灣可能就沒有守護民主的意志。其表示，將要求台灣的教育、文化部門妥善處理。國台辦今日（3日）新聞發佈會上，發言人朱鳳蓮表示，大陸同胞對於台灣同胞，不僅是好人，更是親人、家人。

台灣同胞特別是台灣青年，越來越喜歡用大陸的社交軟件，是因為他們可以用這些社交軟件享受更多生活體驗和自由表達的機會。他們分享美食美景，會收獲滿屏「好想去看看」的熱情互動；他們發帖尋親，會有許多的大陸網友熱情響應提供線索；他們想交流學習，會刷到各類筆記教程，甚至是手把手的遠程教導。所有溫暖交集的瞬間都是兩岸網友共享共創的雙向奔赴，更是「兩岸一家親」的生動體現。

朱鳳蓮說，大陸社交軟件助力台灣青年成長、發展、圓夢，而賴清德當局卻不斷進行抹黑，甚至對台灣青年人進行恐嚇威脅，表明其心虛膽寒。無論賴清德如何處心積慮破壞兩岸交流交融，不會得逞，反而會越禁越火。

賴清德總統上周六（5月30日）認為，TikTok、小紅書等社群平台對台影響深入分析，認為這些平台遮蔽真實歷史，長期削弱民主認同，將嚴重撕裂社會信任，建議須透過批判性教育重建民主防線，並強調應從歷史思辨培養公民素養。

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