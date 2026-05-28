輝達台北新總部年底動工 擬每年投資1500億美元

晶片巨頭輝達（NVIDIA）昨日召開台灣員工大會，宣布台灣新總部預計今年底動工，2030年搬入，並將加大在台灣投資額至每年1500億美元。

輝達昨日在台北新總部所在地皮舉行員工大會，行政總裁黃仁勳表示，輝達台灣新總部將承襲加州總部設計精神，基地規劃約70萬平方英尺。目前，輝達在台灣約有1000名員工，未來幾年將持續成長，新總部可容納約4000名工程師與員工。

輝達台北新總部年底動工。 路透社

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黃仁勳強調，台灣將成為輝達全球非常重要的據點，也是人工智能革命的「中心」。輝達在台灣的投資額由四、五年前的每年100至150億美元，增加至如今每年1000億美元，並計劃未來邁向1500億美元。

對於外界憂慮AI可能觸發裁員潮，黃仁勳則表示，AI可以提高企業生產力，反而要增加人手。