國台辦批賴清德講話充斥欺騙 指美方不接受台灣走向「獨立」

台灣領導人賴清德昨日發表上任兩周年講話，宣稱台灣不屬於中華人民共和國的一部分，「九二共識」無法解決兩岸問題，又說軍購是維持台灣安全與台海和平穩定的必要手段。大陸國台辦指賴清德的講話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，再次坐實其是不折不扣的「兩岸和平破壞者」。國台辦又說，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向「獨立」。

美國總統特朗普結束訪華後表示，不希望台灣「有人走向獨立」，又說無意遠赴千里捲入台海戰爭。對此，台灣在野國民黨要求民進黨當局回歸兩岸同屬一中的「九二共識」、反對「台獨」。不過，賴清德昨日在上任兩周年講話中，明言「台灣不屬於中華人民共和國的一部分，『這是鐵一般的事實』，『九二共識』無法解決兩岸問題」，甚至稱「台灣無論名稱是甚麼，都已是主權獨立國家」。

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特朗普結束訪華後表示，不希望台灣「有人走向獨立」，又說無意遠赴千里捲入台海戰爭。美聯社

假惺惺宣稱推動兩岸交流

特朗普早前稱，他很快會針對一項140億美元（約1100億港元）對台軍售案做出決定。賴清德昨日說，若有機會與特朗普總統對話，會強調軍購是維護台灣安全、維護台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行」，「非常期待台美還有台灣跟民主國家能夠更加共同合作，促進台海的和平穩定以及區域和平安全。」

賴清德同時宣稱，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與大陸展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一的統戰作為」。

國務院台辦發言人陳斌華。

大陸國務院台辦發言人陳斌華昨日表示，賴清德的講話頑固堅持「台獨」錯誤立場，宣揚所謂「主權獨立」、「互不隸屬」謬論，渲染「大陸威脅」，升高兩岸對立對抗，蓄意「以武謀獨」「倚外謀獨」，破壞台海和平穩定。

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「其一邊繼續鼓吹台獨分裂、操弄反中抗中，一邊假惺惺宣稱推動兩岸對話交流，妄圖蒙蔽台灣民眾、欺騙國際輿論。」陳斌華說，這些慣用伎倆已被越來越多台灣民眾看穿看透，其欺騙行為和挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定失敗。

陳斌華強調，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。「我們將堅持一個中國原則和『九二共識』，廣泛團結台灣同胞，堅決打擊『台獨』分裂，維護台海和平穩定。祖國終將統一、也必將統一的大潮滾滾向前、勢不可擋。」

國台辦重申，習近平主席在同特朗普總統會談中指出，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向「獨立」。