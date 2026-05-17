台灣星二代︱孫安佐試自製噴火槍被捕 警再搜出疑具殺傷力槍械 

台灣資深藝人孫鵬及狄鶯之子孫安佐，因在網上發布測試自製噴火裝置的影片，昨日（16日）遭警方拘捕。警方隨後在其寓所搜出疑似改裝槍械，令案件由公共危險罪急劇升級至涉嫌非法持有槍械的重罪。檢方昨晚已向法院聲請羈押禁見，法院預計於今日（17日）下午開庭審理。

寓所撿兩槍成定罪關鍵

孫安佐（現已改名孫健豪）日前在社交平台發布一段標題為「決定公開2026最新發明」的影片。片段顯示，他在北投一處河堤旁測試以煤油為燃料的自製噴火槍，啟動時瞬間噴出猛烈火勢及濃烈黑煙，場面極度危險。警方指出，測試地點緊鄰公眾通道及民居，周邊佈滿易燃灌木叢，極易引發火災並造成社會恐慌。警方遂於昨日採取行動，將孫安佐及其陳姓經理人拘捕到案。

相關新聞：台灣星二代︱孫安佐IG試射火焰噴射器 警上門拘人︱有片

案情隨着警方的深入搜查而進一步升級。辦案人員在孫安佐的寓所內，搜出兩把違禁槍械，包括一把模擬槍及一把疑似改裝槍枝。初步檢測顯示，其中一把疑似具備殺傷力，現已送交刑事局作精密鑑定。檢方強調，若最終確認槍枝符合具殺傷力標準，孫安佐將觸犯台灣《槍砲彈藥刀械管制條例》的重罪，法律風險遠超單純展示噴火裝置。

律師料法官以「屢犯」為由批准還押

士林地檢署經複訊後，認定孫安佐涉犯恐嚇公眾、公共危險，以及持有具殺傷力槍枝與公告查禁模擬槍等多項重罪。考量到疑犯有逃亡、滅證、串供及反覆實施犯罪的可能，檢方依法向法院提出聲請羈押並禁止接見通信。由於法院昨晚未有開庭，孫安佐需在拘留室過夜，待今日下午2時30分召開羈押庭定奪。

對於孫安佐面臨的法律後果，有台灣執業律師分析指出，孫安佐早年曾在美國留學期間捲入槍擊恐嚇案並留有案底，2024年亦曾因攜帶瓦斯火槍現身台北信義區夜店街而遭調查。基於其過往涉槍的不良紀錄，加上今次毫不避忌地將升級版危險武器放上網絡，顯示其嚴重欠缺法律觀念。律師推測，法官極有可能以「有反覆實施之虞」為由，批准檢方的羈押聲請。