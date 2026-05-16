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台灣星二代︱孫安佐IG試射火焰噴射器 警上門拘人︱有片

兩岸熱話
更新時間：10:52 2026-05-16 HKT
發佈時間：10:52 2026-05-16 HKT

台灣藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐，再惹官非。他涉嫌於IG炫耀DIY的「神級火箭槍」，並在北投河堤試射該具火焰噴射器，遭當地警方上門拘捕。

在美曾稱發動校園槍擊入獄

中時新聞報道，孫安佐14日在其IG上傳影片，展示他自行研製的火焰噴射器，更在北投河堤試射，噴出長達數米的火焰，殺傷力驚人，他甚至還在得意地向台北市府獻策，戲稱這把槍「要把老鼠清掉時剛剛好」。

轄區士林分局發現影片後，主動調查並報請地檢署指揮，檢警今（16）日清晨前往其北投住家拘提到案。

相關新聞：檢察部門未就法院拒受理再上訴 台星二代孫安佐在美製槍案訴訟結束

檢方全面評估影片的危險性、施放地點與安全性後，認孫安佐的行為已有拘提之必要，在掌握確鑿事證後，火速核發拘票。

檢警16日清晨，前往孫安佐北投住家搜索逮人，當時孫鵬與狄鶯都在家，只將眼睜睜看寶貝兒被帶走，目前偵訊中，現場也查扣關鍵「瓦斯火槍」作為證物。此外，專案小組也兵分兩路，前往新北市逮捕1名涉案同夥，詳細犯案動機待釐清。

孫安佐2018年在美國留學期間，因涉嫌網購零件組裝槍械並聲稱要槍擊校園，在美入獄238天。

 

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