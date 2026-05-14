台媒高層赴京參加媒體人峰會 京：攜手揭露台獨分裂行徑

大陸官媒前日舉辦兩岸媒體人峰會，多名台灣主流媒體高層、政論名嘴被曝現身會場，包括《聯合報》、TVBS、南華社、《觀察》雜誌高層等，引發島內嘩然。大陸國台辦表示，兩岸媒體應攜手揭露台獨分裂行徑。台灣陸委會形容台媒到北京「聽訓」，並警告稱若台灣媒體成為大陸滲透的「在地協力者」，最高可判囚7年。

由北京日報報業集團主辦的第七屆兩岸媒體人峰會前日在北京舉行，兩岸100餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。

堅定不移推進祖國統一大業

大陸國台辦副主任吳璽致辭時稱，和平是兩岸同胞的共同追求和期待，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，台獨分裂勢力不斷散布虛假訊息，誤導民眾，煽動反中抗中製造兩岸對立，嚴重破壞台海和平穩定。 她強調，兩岸媒體應攜手揭露台獨分裂行徑，守護台海和平，堅定不移推進祖國統一大業。

多名台灣主流媒體高層、政論名嘴現身會場，引發島內輿論嘩然。

台灣《自由時報》報道，據台灣安全部門掌握的訊息，出席者包括《聯合報》大陸中心主任羅印冲、TVBS董事長資深特助徐濤、旺旺集團副董事長周錫瑋、《觀察》雜誌發行人紀欣、《祖國》雜誌發行人戚嘉林、台灣南華社社長賴連金，以及台大教授苑舉正、評論員介文汲、郭冠英、賴岳謙等。國民黨副主席張榮恭也出席。

台灣陸委會回應稱，大陸召集台媒到北京「聽訓」，並教唆媒體「攜手揭露台獨分裂行徑」，本質上是要求台灣媒體配合大陸對台進行跨境鎮壓，藉由「以台制台」的恐嚇手段限制台灣人民的自由。

陸委會警告或觸犯台法律

陸委會警告，若出席的台灣媒體配合大陸擔任「在地協力者」，將觸犯法律，最重可處7年以上有期徒刑。

《星島》中國組