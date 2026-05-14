Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台媒高層赴京參加媒體人峰會 京：攜手揭露台獨分裂行徑

兩岸熱話
更新時間：08:28 2026-05-14 HKT
發佈時間：08:28 2026-05-14 HKT

大陸官媒前日舉辦兩岸媒體人峰會，多名台灣主流媒體高層、政論名嘴被曝現身會場，包括《聯合報》、TVBS、南華社、《觀察》雜誌高層等，引發島內嘩然。大陸國台辦表示，兩岸媒體應攜手揭露台獨分裂行徑。台灣陸委會形容台媒到北京「聽訓」，並警告稱若台灣媒體成為大陸滲透的「在地協力者」，最高可判囚7年。

由北京日報報業集團主辦的第七屆兩岸媒體人峰會前日在北京舉行，兩岸100餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。

堅定不移推進祖國統一大業

大陸國台辦副主任吳璽致辭時稱，和平是兩岸同胞的共同追求和期待，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，台獨分裂勢力不斷散布虛假訊息，誤導民眾，煽動反中抗中製造兩岸對立，嚴重破壞台海和平穩定。 她強調，兩岸媒體應攜手揭露台獨分裂行徑，守護台海和平，堅定不移推進祖國統一大業。

多名台灣主流媒體高層、政論名嘴現身會場，引發島內輿論嘩然。

台灣《自由時報》報道，據台灣安全部門掌握的訊息，出席者包括《聯合報》大陸中心主任羅印冲、TVBS董事長資深特助徐濤、旺旺集團副董事長周錫瑋、《觀察》雜誌發行人紀欣、《祖國》雜誌發行人戚嘉林、台灣南華社社長賴連金，以及台大教授苑舉正、評論員介文汲、郭冠英、賴岳謙等。國民黨副主席張榮恭也出席。

台灣陸委會回應稱，大陸召集台媒到北京「聽訓」，並教唆媒體「攜手揭露台獨分裂行徑」，本質上是要求台灣媒體配合大陸對台進行跨境鎮壓，藉由「以台制台」的恐嚇手段限制台灣人民的自由。

陸委會警告或觸犯台法律

陸委會警告，若出席的台灣媒體配合大陸擔任「在地協力者」，將觸犯法律，最重可處7年以上有期徒刑。

《星島》中國組

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
12小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
00:23
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
8小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
11小時前
習近平今日會與特朗普進行雙邊會談。路透社
特朗普訪華︱今與習近平進行雙邊會談 晚上出席國宴︱持續更新
大國外交
1小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
16小時前
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
謝瑞麟25歲孫女Bethany已誕3胎 19歲懷孕曾被批人生玩完 霸氣反擊絕不後悔：早生B唔係失敗
影視圈
15小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
9小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
22小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
愛回家丨開播9年逾30位角色離開 拆散有情人細龍生夫婦最經典 2老戲骨因病離劇組
影視圈
16小時前