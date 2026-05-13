小三通復甦｜金門組團赴滬廈搶客 拓研學旅遊線

隨著內地出入境管理機構早前宣布恢復上海居民赴金門及馬祖旅遊，首批上海遊客已於周一（11日）經由「小三通」抵達金門，為當地旅遊業注入強心針。金門縣政府隨即展開大規模宣傳攻勢，由副縣長陳祥麟率領推介團，先後於上海及廈門舉辦推介活動，力求進一步開拓內地旅遊市場，提升整體觀光能見度。

副縣長領軍赴內地推廣

據中時新聞網等台灣媒體報道，金門縣政府組織的「觀光旅遊推介團」於本月12日進發上海，並於今日（13日）轉往廈門舉行旅遊推介活動。推介團重點宣傳金門深厚的人文底蘊、獨特的自然景觀及便捷的交通優勢，並尋求與當地旅遊業者深度交流與產業媒合。

推介團強調，未來將致力串聯「滬廈金旅遊線路」，將上海、廈門與金門三地旅遊資源整合，建立穩固的旅遊廊道。當局亦表示，自去年9月逐步恢復福建居民赴金旅遊後，縣府一直積極部署，隨著今年4月底上海居民赴金簽註放寬，旅遊市道有望迎來爆發式增長。

推「文化體育」特色遊程

是次推介會以「文化＋體育＋研學」為發展主軸，針對上海高端及多元客群需求，推出「經廈門‧遊金門」及「經泉州‧遊金門」等多條遊程。推廣活動涵蓋多項年度盛事，包括金門馬拉松、親子嘉年華、金門高粱老街風獅爺文化季，以及傳統的中秋博狀元餅等，全方位展示金門的民俗文化魅力。

此外，金門縣府亦正積極優化產品組合，針對不同旅客特性推出銀髮康養、企業團建及研學旅行等新興產品。副縣長陳祥麟強調，未來將持續與旅遊業界齊心協力，豐富旅遊行銷模組，並協調相關單位簡化旅遊辦證程序，務求將金門打造成為兩岸旅遊的首選目的地。