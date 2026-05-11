密室逃脫︱台北女員工扮吊死鬼 繩索勒頸窒息入ICU

台北有連鎖密室逃脫店發生嚴重意外，有女員工扮演吊死鬼時，疑操作失誤導致真吊頸，事主一度失去呼吸心跳，經搶救後目前要入住ICU。

玩家見臉色變青揭意外

據台媒報道，涉事的密室逃脫店是「邏思起子」，其於信義的旗艦店有29歲吳姓女員工，10日晚7時許，在「永春醫院」的恐怖主題遊戲中，扮演吊死鬼，製造驚嚇效果。

期間，疑因有人操作不當用了真麻繩，吳女發生勒頸意外，直至玩家看到吳女臉色變青紫，發覺不妥，立即報案。

吳女因長時間缺氧，一度心跳呼吸停止，送到台北醫學大學附設醫院搶救，始恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察中。

吳女哥哥事後在社群平台表示，妹妹目前無法確認實際腦部缺氧時間，仍需觀察3天左右的後續狀況。他指出妹妹曾提過，店內部分設備疑似並非專業安全道具，而是員工自行製作。他看到的出事道具是「真實亞麻繩」，缺乏安全斷裂或防勒設計。

警方到場進行現場勘察、調閱監視器並通知6名相關人等釐清，目前初步排除他人介入具體事證。吳女家屬代為對店家提出告訴，警方業已通知公司代表人38歲古男及32歲黃男到案說明完竣。全案在詢問後，警方依涉嫌刑法過失傷害及過失致重傷罪嫌，將古、黃2人函檢方偵辦。