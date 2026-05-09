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安鼠之亂︱動物傳心師稱勸服64隻老鼠搬離台北 網民寸爆：數量應已減少

兩岸熱話
更新時間：15:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-09 HKT

近日，台北市的鼠患問題持續蔓延，引發部分市民的擔憂與困擾。在苦無對策的情況下，不少網民半開玩笑地提出，為何不直接聘請「寵物溝通師」（動物傳心師）與老鼠進行交涉，勸籲牠們離開。隨即有自稱是動物傳心師的網民在網上發帖，指「已有64隻老鼠答應搬離台北市區」，事件引起網上熱議。

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該名動物傳心師在社交平台Threads發文指，自己經過一晝夜的「訪談」後，目前已有約64隻老鼠答應搬離台北市區；然而，部分老鼠則以「另有生涯規劃」為由拒絕妥協，無法被說服。無數網民即時留言，有人指「台北市的老鼠數量理應已有所減少」。幽默言論在網絡不斷發酵。

同時亦有網民提議「為何不請寵物溝通師勸退老鼠」，從事該行業的人士解釋：「作為一名動物溝通師，我必須說出實情：人與人之間溝通，對方都不一定會言聽計從，我們又怎能指望動物會完全聽從人類的指示呢？」

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