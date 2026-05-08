台灣醫美集團被揭偷拍 10分店即拆主機疑毀證

台灣最大醫學美容集團「愛爾麗」被指旗下多間診所安裝偷拍針孔相機，引起關注。集團負責人常如山被扣查，近百名苦主組成「自救會」聯合索償。愛爾麗昨發布聲明向公眾致歉，宣布相關療程全面退費，並承諾配合司法調查，妥善處理後續事宜。愛爾麗代言人、台灣女星謝金燕已表態，要求愛爾麗全面停止使用其肖像及名義宣傳；男星林志穎也強調與愛爾麗合作關係已結束。

事緣一名女子到愛爾麗板橋店接受治療時，在診療間更衣過程中，發現天花板角落不明裝置疑似藏有攝影鏡頭。診所人員當時稱該設備為煙霧偵測器，女子報警後，警方到場拆開確認裝置內有攝像頭，隨即往「妨害秘密」等方向展開偵辦。

檢方與警方前日搜索愛爾麗新北板橋、新莊、林口、永和等4間分店，並帶走常如山、張姓助理及謝姓廠商負責人。謝姓負責人疑似在案發後接受指示，沿途拆卸10間分店的監視器主機並刪除資料，懷疑企圖滅證。