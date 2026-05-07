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台南警備隊長「約炮」15歲女兼影淫照 一個原因獲判緩刑

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更新時間：16:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-07 HKT

台南有警局的警備隊隊長，在網上認識15歲少女，之後與對方發生性行為並拍攝照片。台南地方法院依公務員拍攝少年之性影像罪，判有期徒刑2年，因少女及其父母同意以賠償和解，獲緩刑5年。

提出「以身相許」負責

據台媒《自由時報》報道，台南市警局陳姓警備隊隊長，去年以交友軟體結識少女，多次央求對方拍私密照，少女自行拍攝多部影片與照片給陳警官，去年中旬，兩人相約至台南某旅館，雙方合意發生2次性行為。

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過程中，陳男再次徵得同意，以手機拍攝性交照片存檔，案經少女母親察覺並向警方報案，陳男到案後坦承犯行，扣押的影像與對話紀錄均與自白相符。

案發後，陳男向受害人提出「以身相許」、賠錢對少女負責，但最後少女父母同意以賠償和解。

法官審理認為，陳警官身為公務員，應嚴守保護未成年人規範，卻未能克制私慾，嚴重影響少女身心發展。考量陳男無前科且犯後坦承面對刑責，已與少女及家屬成立調解並完成賠償。因此依公務員拍攝少年性影像等罪判2年、緩刑5年並附保護管束，另外要提供120小時義務勞務及接受3場法治教育。

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市警局指出，目前陳警官停職中，將看判決情形以相關人事法規，追究相關行政責任，若判決結果未達免職要件，將召開考績委員會，從嚴追究行政懲處或移付懲戒。

 

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