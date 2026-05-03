鄭怡靜︱台灣乒乓球一姐倫敦賽前疑遭胸襲 主辦方發信道歉

台灣乒乓球一姐鄭怡靜，參加2026年倫敦世界團體乒乓球錦標賽時，傳出疑遭安檢人員胸襲，導致情緒受困擾不能出賽。大會也將正式致函向台灣隊及鄭怡靜道歉，將涉事安檢員調離，停止參與本屆賽事，並考慮移送法辦。

情緒受打擊缺席首戰

綜合台媒報道，台灣乒乓球女團教練鄭佳奇2日在社群平台發文，指控台灣女團首戰賽前安檢，通過金屬探測門時，鄭怡靜發出聲響，在遭安檢人員叫回檢查時，被人不當觸碰胸部。

鄭怡靜因疑遭性騷擾，情緒、心理受到打擊，未能出戰首場比賽。

國際乒總等聲援鄭怡靜。

鄭佳奇指情況「極其嚴重且不可接受」，指該行為已涉及性騷擾，並嚴重影響團隊戰力，要求國際乒總給予明確回應並展開調查。

最終台灣隊在鄭怡靜和另名主力球員陳思羽因故未上場情況下，緊急派出三名高中生葉伊恬、彭郁涵及吳映萱作賽，成功擊敗南韓隊。

事件在台灣引起極大關注，台灣乒乓球協會秘書長葉國欽隨即和大會執行長及競賽經理展開交涉，大會也將正式致函向台灣隊及鄭怡靜道歉，將涉案人員調離現場，不得再參與本屆賽事工作，同時也將檢視監控影帶，如性騷屬實將移送法辦。

國際乒總（ITTF）、世界乒乓球職業大聯盟（WTT）及倫敦世界乒乓球賽組織委員會（LOC）今（3日）發布聯合聲明，稱此類事件完全不可接受，運動員的安全與尊嚴不容妥協，正對事件作全面調查。

ITTF強調，「我們與該運動員同在，並將繼續致力於確保她在整個過程及之後都能感受到支持，我們承諾努力維護所有參與者的基本尊嚴，並採取措施防止此類事件再次發生。」

事件在內地網絡亦廣受關注，成為微博熱搜。