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台鐵接連兩日現「露鳥男」 車廂公然自慰囂張挑釁女客

兩岸熱話
更新時間：16:23 2026-05-02 HKT
發佈時間：16:22 2026-05-02 HKT

台灣鐵路（台鐵）的列車治安響起警號！綜合台灣媒體報道，台鐵苗栗路段竟接連兩日發生男性乘客在車廂內公然自慰的惡劣事件。變態男子被女乘客拍下惡行時，不但未有收斂，甚至囂張地做出挑釁手勢，更有人企圖走近女乘客，行徑令人髮指。事件已引起台灣社會廣泛關注，鐵路警察正全力追緝涉案疑人。

被拍後囂張「舉V」

台媒引述，首宗事件發生於4月30日晚上約9時半，一名女乘客搭乘台鐵2264次區間車時，驚見對面座位一名男子竟在座位上公然自慰。女乘客鼓起勇氣用手機拍攝蒐證，該男子發現後一度停手，但在見到鏡頭關閉後，竟無恥地向女乘客做出「V字」手勢。

台鐵驚現「露鳥男」。 threads
台鐵驚現「露鳥男」。 threads

其後，他見女乘客未有激烈反應，竟變本加厲，故態復萌，甚至將褲子拉得更低。女乘客深感噁心，立即更換座位，對方竟尾隨移動到下一節車廂。

半裸走近女乘客

事隔僅一日，5月1日晚上，另一名女乘客在1257次區間車上遭遇同類事件。從網上流傳的照片可見，一名男子將褲子褪至大腿，在座位上進行不雅行為。

台鐵驚現「露鳥男」。 threads
台鐵驚現「露鳥男」。 threads

據發文的女乘客描述，當她受驚並拿出手機拍攝及打電話求助時，該名男子竟以半裸狀態、「硬挺挺」地朝她的方向走來。女乘客嚇得立即逃往其他車廂，並在列車抵達銅鑼車站後，馬上落車向職員求助。

台灣鐵路警察局表示，已就案件鎖定特定可疑對象，正積極追查。連續發生的事件已引起公眾對鐵路安全的憂慮，警方呼籲民眾若遇上類似情況，應在安全情況下立即報警求助。

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