台灣巴士大媽未按落車鐘發爛渣 「為什麼要欺負司機」嚎哭片上CNN︱有片

香港不時出現野蠻巴士乘客刁難車長事件，台灣日前也有無理女乘客未按下車鈴，卻不斷指罵司機未停站，司機氣得伏在軚盤嚎哭「為什麼要欺負司機」，連CNN也有報道。

互相聲稱有心臟病

台灣網民「wjsscc._.830」4月底在Threads上載一段影片，顯示新北市藍38路線巴士車廂內，一名大媽不斷指罵司機，指對方未有停站，令她未能在目的地下車。

台灣巴士司機被野蠻女客刁難至失控嚎哭，事件連CNN也報道。Threads@wjsscc._.830

台灣巴士司機被野蠻女客刁難至失控嚎哭，事件連CNN也報道。Threads@wjsscc._.830

台灣巴士司機被野蠻女客刁難至失控嚎哭，事件連CNN也報道。Threads@wjsscc._.830

司機則解釋，由於女乘客未有按停車鈴，所以才「飛站」。不過，女乘客則不肯罷休，堅持自己有按停車鈴。雙方不斷爭吵，互相聲稱有心臟病。

其他乘客不值女乘客所為，紛紛出言撐司機，女乘客始稍為放軟態度，但司機已經被野蠻客弄至情緒崩潰，伏在軚盤上大聲嚎哭「為什麼要欺負司機啊，明明就沒有按」。

野蠻大媽此時則露出一臉無辜，不知所措的神色。

事件在台灣網絡引起熱烈討論，網民紛紛聲援司機，「司機很辛苦，後照鏡、路況、站牌、乘客安全，每一個都要顧，壓力真的很大」、「司機日常就是乘客搭車不招手，下車不按鈴」、「這婦人感覺是司機哭了才趕快道歉」、「學長辛苦了，這行業真的越來越難做」。

就連美媒CNN也有報道事件，外國網友說「類似的狀況在英國也很常見」、「雖然看起來只是微不足道的爭執，但卻是服務業體系的大問題」。

涉事巴士公司負責人事後指，已按排涉事司機放假數天，並提供心理輔導。