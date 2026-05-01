長照悲劇︱台南91歲婦遭割頸斃命 84歲相依為命胞妹自首

台南發生人倫慘劇，有相依為命數十年的親姊妹，因91歲姊跌倒後不良於行卧床，常萌死念，被84歲妹妹「成全」，以水果刀割姊頸將她殺死，然後報警自首。全案依照殺人罪移送台南地檢署偵辦，檢察官將妹妹預防性羈押。

死者長期患病早前跌傷

中時網報道，涉案的高齡葉姓姊妹俱未婚，居於台南中西區，長年互相照顧。患有長期病患的胞姊，早前跌倒後不良於行，常向妹妹透露死念。

疑犯亦有感自己年邁，無力照顧卧床姊姊，於4月28日深夜，用菜刀、水果刀割姊姊頸，將她殺死。至29日凌晨，確定姊姊死亡後，葉姓妹妹致電報警表示已將姊姊殺死。

警方到場相驗時發現死者頸部有重複刀痕，詢問葉姓婦人，她表情鎮定坦承犯案，慢慢說著「不覺得後悔」、「最難捨的就是姊妹情」、「人一生注定要孤單」，檢察官訊問後，擔心她想不開，4月30日依殺人罪將她預防性羈押，全案暫定5日解剖釐清死因。

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