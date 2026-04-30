台灣經濟首季同比增長13.69% 創近39年新高
更新時間：18:18 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:18 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:18 2026-04-30 HKT
在科技產品出口、投資及民間消費表現優於預期的帶動下，台灣經濟今年第一季取得13.69%的同比增長，創近39年新高。
台灣行政院主計總處今日（4月30日）公布，第一季未經季節調整實質生產總值（GDP）與去年同季比較的經濟增長率為13.69％，較2月預測的11.46％再增加2.23個百分點。
主計總處指出，由於人工智能（AI）、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子通訊產品出口增加，第一季按美元計價商品出口年增高達51.1％。
至於內需方面，主計總處說，在台股創新高推升財富效應，加上企業在節慶與運動賽事推出促銷活動，第一季零售業營業額續增2.07％、餐飲業增3.84％，通訊、休閑娛樂及交通運輸等相關服務消費同步增長。
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