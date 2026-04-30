Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣經濟首季同比增長13.69% 創近39年新高

兩岸熱話
更新時間：18:18 2026-04-30 HKT
發佈時間：18:18 2026-04-30 HKT

在科技產品出口、投資及民間消費表現優於預期的帶動下，台灣經濟今年第一季取得13.69%的同比增長，創近39年新高。

台灣行政院主計總處今日（4月30日）公布，第一季未經季節調整實質生產總值（GDP）與去年同季比較的經濟增長率為13.69％，較2月預測的11.46％再增加2.23個百分點。

主計總處指出，由於人工智能（AI）、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子通訊產品出口增加，第一季按美元計價商品出口年增高達51.1％。

至於內需方面，主計總處說，在台股創新高推升財富效應，加上企業在節慶與運動賽事推出促銷活動，第一季零售業營業額續增2.07％、餐飲業增3.84％，通訊、休閑娛樂及交通運輸等相關服務消費同步增長。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
10小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
7小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
9小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
2026-04-29 18:30 HKT
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
6小時前
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲。資料圖片
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
1小時前