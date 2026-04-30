外電：德國和捷克拒絕賴清德過境請求 外訪非洲計劃難產

專機飛不出去？彭博社報道，德國和捷克早前拒絕了讓台灣領導人賴清德專機過境的請求，使得他嘗試繞過障礙，首次展開非洲之旅的最後努力宣告失敗。

賴清德原定4月22日啟程出訪非洲唯一「邦交」斯威士蘭，但非洲的塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加三國臨時取消其專機的飛航許可。彭博社報道，在塞舌爾等國取消飛航許可後，台灣方面緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，但遭到拒絕。



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報道引述知情人士稱，德國總理默茨得知此事，但德國方面認為讓賴清德搭乘官方飛機降落在德國法蘭克福會有問題。中國大陸得知德國正在考慮台灣的過境請求後致電德國官員，施壓要求他們拒絕賴清德過境。

據報另一個考慮因素是，是否會有更多非洲國家拒發飛行許可，導致賴清德被困在德國。歐洲官員私下承認，即使非洲國家同意，是否有歐洲國家允許他過境仍然是個未知數。

賴清德最終取消了此次外訪，改派外長林佳龍以特使身份訪問斯威士蘭。台灣當局發言人郭雅慧早前說，賴清德出訪受阻，「主要是因為來自北京的施壓，我們非常地感謝有諸多的友盟國家，在過程當中協助我們。」